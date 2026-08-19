O Manchester City se despede de Tijjani Reijnders e embolsa 60 milhões de euros

Tijjani Reijnders vai definitivamente dar sequência à carreira na Saudi Pro League. O Al Qadsiah confirmou a chegada do meio-campista vindo do Manchester City por meio do X. Segundo o especialista em mercado da bola Fabrizio Romano, o valor da transferência é de 61 milhões de euros.
Reijnders assina por cinco temporadas com seu novo clube e, nesse período, deve receber mais de 100 milhões de euros. Ele passou sem problemas pelos exames médicos, após os quais os contratos foram assinados.
O Manchester City contratou o internacional da seleção holandesa há um ano por 55 milhões de euros. O meio-campista teve um início voador sob o comando de Pep Guardiola, mas, à medida que a temporada avançava, Reijnders passou a ficar no banco com cada vez mais frequência.
O Nottingham Forest também foi ligado a Reijnders no período recente, mas o Al-Qadsiah superou o clube inglês com uma taxa de transferência de nada menos que 61 milhões de euros.
Manchester City e Al Qadsiah chegaram recentemente a um acordo, após o qual Reijnders deu sinal verde para a transferência. O meio-campista já não apareceu no treino de quinta-feira na Inglaterra, para assim eliminar qualquer risco.
Reijnders disputou 50 partidas pelo Manchester City, com sete gols e oito assistências. Na última temporada, conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. O título da liga ficou com o Arsenal.
O novo clube de Reijnders enfrenta o Ittihad Club na sexta-feira. Parece improvável que a contratação milionária já faça sua estreia.