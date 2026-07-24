Apesar da intensificação das notícias em Espanha sobre a aproximação do Real Madrid a uma investida pela contratação do craque espanhol Rodri, o Manchester City quebrou o silêncio para pôr fim às especulações, garantindo que o clube não recebeu qualquer proposta oficial dos merengues e que todos os rumores em circulação surgiram na sequência dos níveis excecionais que o jogador apresentou no último Mundial.

O jornal espanhol "AS" revelou que contactou a direção do Manchester City para se informar sobre a veracidade das notícias que ligam Rodri a uma transferência para o Real Madrid, sobretudo perante o aumento das exigências dos adeptos no seio do clube merengue quanto à necessidade de contratar o médio espanhol durante o atual período de transferências de verão.

As pressões sobre a direção do Real Madrid aumentaram por parte dos adeptos e dos meios de comunicação, exigindo a contratação de Rodri para o plantel do treinador português José Mourinho, exigências que não são novas, uma vez que já se repetiram com outros nomes nos últimos anos, mas que desta vez parecem mais insistentes, sustentadas pelos níveis notáveis que o jogador apresentou no Mundial.

Os responsáveis do Manchester City afirmaram, segundo o jornal, que o ambiente dentro do clube é de total tranquilidade e que não sentem qualquer preocupação quanto ao futuro do jogador, sobretudo porque o seu contrato ainda se estende por mais um ano, o que confere ao clube uma posição forte para lidar com quaisquer desenvolvimentos futuros.

O clube inglês sublinhou que não recebeu qualquer proposta do Real Madrid, negando a existência de quaisquer negociações ou contactos oficiais entre as duas partes, e considerando que o que se levanta nos meios de comunicação não passa de uma reação natural ao desempenho de destaque que Rodri apresentou no Mundial, o qual confirmou a sua recuperação total da lesão que o afastou dos relvados durante um longo período.

O capitão da seleção espanhola tinha deixado de jogar a meio da época passada para se concentrar na recuperação total da lesão no joelho, antes de regressar em força durante o Mundial, onde apresentou níveis de destaque que devolveram o seu nome à ribalta do mercado de transferências.

Atualmente, Rodri prepara-se para ser submetido a uma pequena intervenção cirúrgica nas costas para tratar um problema de que sofria, mas o plano definido aponta para a sua disponibilidade para regressar com o arranque da nova época, em finais de agosto, quer continue no Manchester City quer se transfira para outro clube, apesar de a direção do clube inglês insistir na sua permanência.

Apesar de faltar mais de um mês para o encerramento do mercado de transferências de verão, todos os cenários continuam em aberto. Relatos da imprensa indicam que Rodri deseja viver uma nova experiência na La Liga e coloca vestir a camisola do Real Madrid como principal objetivo na próxima etapa.

Ainda assim, as fontes confirmam que o Real Madrid e o Manchester City concordam, até agora, com uma única realidade: a inexistência de qualquer avanço neste processo, uma vez que não se realizaram reuniões entre os dois clubes, não começaram quaisquer negociações oficiais e não se chegou a qualquer acordo.

O "AS" referiu que a relação entre o Real Madrid e o Manchester City é considerada uma das melhores entre os grandes clubes europeus, marcada por canais de comunicação diretos e privilegiados, mas que o clube merengue ainda não deu qualquer passo oficial para contratar Rodri, nem houve qualquer contacto com a direção do Manchester City a respeito do jogador, mantendo-se todas as notícias em circulação, até ao momento, apenas no âmbito da especulação.