O Manchester City negocia secretamente com a liga da Premier League sobre o caso histórico

Relatórios da imprensa revelaram que o Manchester City entrou em negociações secretas com a liga da Premier League inglesa, numa tentativa de chegar a um acordo sobre o caso de suas infrações financeiras, em troca do pagamento de uma multa financeira enorme e para evitar possíveis punições esportivas, entre elas a perda de seus títulos e o rebaixamento da competição.

De acordo com o que o jornal espanhol "Marca" noticiou, citando a rede "Bloomberg", as conversas aconteceram antes do anúncio da decisão que condenou o clube na maioria das acusações a ele dirigidas, mas não resultaram em um acordo, depois que as negociações entre as duas partes fracassaram.

Uma comissão independente havia concluído pela condenação do Manchester City em 114 das 115 infrações financeiras atribuídas a ele, relativas ao período entre os anos de 2009 e 2018, enquanto o clube apresentou recurso, mantendo-se em sua posição de rejeição às acusações.

Multa enorme em troca de evitar as punições esportivas

De acordo com o que a "Bloomberg" relatou, a diretoria do Manchester City propôs chegar a um acordo que previa o pagamento de uma multa financeira elevada, em vez de enfrentar punições que poderiam chegar ao rebaixamento administrativo ou à retirada de alguns de seus títulos.

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Mas a liga da Premier League inglesa não aceitou a proposta, fazendo com que o caso continuasse em seu trâmite disciplinar, na expectativa do resultado do recurso apresentado pelo clube.

Espera-se, segundo o relatório, que o destino do recurso seja definido em fevereiro próximo, sendo que depois disso será determinado o rumo das possíveis punições de acordo com o resultado dos procedimentos.

Detalhes do caso do Manchester City

O caso remonta a supostas infrações financeiras cometidas pelo clube ao longo de nove temporadas, de 2009-2010 até 2017-2018. A comissão independente concluiu que o Manchester City inflou suas receitas em mais de 900 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 1,2 bilhão de dólares, por meio de acordos de patrocínio que as investigações descreveram como fictícios, com o objetivo de ocultar a verdade sobre as fontes de financiamento e burlar as regras financeiras.

A comissão também concluiu que o clube apresentou contas financeiras que não refletiam sua real situação, e não cumpriu os limites de gastos impostos pela liga da Premier League inglesa e pela União Europeia de Futebol, além de infrações relativas à cooperação com as investigações.

O Manchester City nega a veracidade das acusações e anunciou o recurso contra a decisão, afirmando que o veredicto contém erros fundamentais na lei, nos princípios e nos fatos.

As possíveis punições, caso a decisão seja confirmada durante a fase de recurso, variam entre multas financeiras enormes e dedução de pontos, chegando até o rebaixamento administrativo, enquanto o destino dos títulos do clube permanece em questão diante da continuidade do caso.