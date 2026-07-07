O Manchester City frustra o Arsenal... Uma contratação marroquina e 10 jogadores prestes a sair

O Manchester City continua trabalhando com calma, mas com passos bem planejados para reformular o time antes do início da nova temporada. Desde a concretização de negociações para o futuro até a reconquista de talentos anteriores, passando pelo planejamento de posições que precisam ser reforçadas e chegando a uma longa lista de jogadores que podem deixar o clube, o ex-campeão da Inglaterra viveu uma semana repleta de acontecimentos que revelam os contornos de seu novo projeto.

O Manchester City anunciou ter chegado a um acordo com o Nottingham Forest para contratar Elliot Anderson; no entanto, os dois clubes limitaram-se a emitir dois comunicados sucintos confirmando a conclusão do acordo, uma vez que o jogador, de 23 anos, está com a seleção inglesa na Copa do Mundo. Espera-se que o clube divulgue um comunicado oficial mais detalhado após a chegada do jogador a Manchester.

Ao mesmo tempo, o City agiu para trazer de volta seu ex-goleiro da base, Pierce Charles, que se transferiu para o Sheffield Wednesday em 2022. O goleiro de 20 anos é visto como uma opção em potencial para ser o segundo goleiro da equipe principal, caso James Trafford, que está na mira de vários grandes clubes, venha a deixar o clube.

De acordo com o jornal “The Athletic”, o Manchester City também conseguiu superar o Arsenal na disputa pela contratação do jovem talento inglês Jeremy Monga, de 16 anos, vindo do Leicester City. Embora o Arsenal estivesse mais perto de fechar o negócio, o City entrou com força nos últimos momentos e concordou em pagar 10 milhões de libras esterlinas adiantadas, além de 2,5 milhões de libras esterlinas em forma de incentivos e bônus.

Além disso, a semana também viu a transferência do jovem goleiro Ollie Watmough para o Stockport por empréstimo, com planos de convocá-lo novamente para participar da pré-temporada do time, que será realizada em Hong Kong e na Coreia do Sul no início de agosto. Devido à ausência de James Trafford na pré-temporada, por estar convocado para a seleção inglesa, o City deseja contar com opções adicionais na posição de goleiro, sendo que Watemoff retornará ao Stockport após o término da pré-temporada.

O Manchester City considera que Munga está pronto para a equipe principal?

A resposta, no momento, é: não. Embora o clube tenha pago um valor inicial de até 10 milhões de libras esterlinas para contratá-lo, isso reflete mais a confiança que o City deposita em seu talento e em seu potencial futuro do que sua preparação atual para atuar regularmente na equipe principal.

Munga pode ter alguns minutos em competições de copas nacionais, mas sua participação contínua ainda seria uma surpresa nesta fase. E se o Manchester City se desfizer de um grande número de jogadores durante o verão, não é esperado que substitua todos os que saírem por novas contratações; em vez disso, dará oportunidade a alguns jovens talentos para preencher as lacunas quando necessário.

O clube tem como objetivo manter um elenco com profundidade adequada para a nova temporada, e Monga pode aproveitar as oportunidades caso a equipe enfrente uma onda de lesões; no entanto, isso continua sendo o máximo que se pode esperar no momento.

Quais são as posições e os jogadores alvo?

De acordo com o “The Athletic”, o Manchester City demonstra grande interesse em contratar o jogador da seleção marroquina Ayoub Bouadi, mas a diretoria do clube ainda está analisando a melhor forma de concretizar a negociação.

Entre os cenários em discussão, está a contratação do jogador seguido de um novo empréstimo ao Lille, ou sua integração direta ao time principal com a atribuição de uma função adequada, o que poderia incluir sua atuação na posição de lateral-direito.

Além disso, o City continua de olho em Malo Justo, jogador do Chelsea, que é muito admirado dentro do clube; no entanto, o valor exigido para sua contratação é considerado muito alto pela diretoria do City, o que pode levá-la a buscar outras opções, apesar da escassez de alternativas disponíveis no mercado.

Quais são os jogadores que podem sair?

A janela de transferências já viu a saída de Bernardo Silva e John Stones, enquanto Nathan Aké está prestes a se transferir para o Fenerbahçe; além disso, Mateo Kovačić também parece ser um candidato a deixar o time, de acordo com o que informou o “The Athletic”.

James Trafford está na mira de vários clubes, e o Real Madrid demonstrou interesse em contratar Rubén Díaz. Além disso, Nico González e Omar Marmoush, que se juntaram ao time em janeiro de 2025, também podem deixar o clube.

Também há dúvidas sobre o futuro de Tijani Raynders, embora a nomeação de Enzo Maresca como diretor técnico possa alterar algumas circunstâncias relacionadas ao seu futuro.

Savinho está entre os nomes cotados para sair, o que pode elevar o número de saídas para 10 jogadores durante a atual janela de transferências. Calvin Phillips e Jack Grealish também permanecem na lista de jogadores à venda, caso surjam ofertas adequadas, sem que o clube precise necessariamente contratar substitutos diretos para eles.

Já Rodri ainda não assinou um novo contrato com o Manchester City, e não há indícios de que a renovação seja concluída em breve. Embora suas opções de saída neste verão pareçam limitadas, a diretoria do clube está ciente de que a possibilidade de sua saída não pode ser totalmente descartada, mesmo com seu forte desejo de mantê-lo no elenco.