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O duelo entre Arsenal e Manchester City, que terminou empatado em 2 a 2 no Emirates Stadium, na noite deste domingo, pela 12ª rodada da Premier League, teve 3 lances polêmicos de arbitragem que favoreceram o Arsenal, provocando reclamações dos jogadores do City e questionamentos sobre as decisões do árbitro e do árbitro de vídeo (VAR).

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O primeiro lance aconteceu no primeiro tempo, mais precisamente aos 17 minutos, quando o astro belga Jérémy Doku caiu no gramado pedindo ao árbitro o cartão vermelho para Jurrien Timber, defensor do Arsenal, a quem acusou de ter puxado seu cabelo durante uma disputa de bola entre os dois.

A partida foi paralisada para a revisão do lance, e o árbitro John Brooks ouviu os responsáveis pelo VAR, que reviram a jogada diversas vezes , mas as câmeras não mostraram o episódio de forma clara e conclusiva que permitisse confirmar se Timber havia puxado intencionalmente o cabelo do jogador belga ou se segurou sua camisa perto da cabeça, e o árbitro decidiu não marcar falta nem mostrar o cartão vermelho.

Esse não foi o único episódio envolvendo puxão de cabelo. Doku passou por uma situação semelhante aos 53 minutos, quando Bruno Guimarães puxou claramente seu cabelo em uma disputa de bola, mas o árbitro não marcou falta alguma, o que gerou questionamentos sobre a falta de intervenção no lance.

O segundo lance ocorreu aos 83 minutos, quando Jurrien Timber marcou o gol de empate do Arsenal em uma cobrança de escanteio, sob protestos dos jogadores do Manchester City quanto à validade do gol, por causa de dois lances polêmicos dentro da área.

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O primeiro deles foi um choque entre Gabriel Magalhães e o goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, depois que o zagueiro brasileiro atingiu o goleiro italiano com o cotovelo enquanto ele tentava disputar a bola, o que provocou reclamações dos jogadores do City, que alegaram uma infração que poderia ter levado à anulação do gol.

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O segundo envolveu um possível toque de mão de Timber antes de a bola chegar às redes, lance que foi revisado pelo VAR, antes de o árbitro confirmar a validade do gol e o empate do Arsenal.

A forma como os dois lances foram analisados gerou questionamentos, sobretudo porque a revisão do VAR se concentrou na possibilidade de Timber ter tocado a bola com a mão, enquanto o choque entre Gabriel e Donnarumma não recebeu a mesma revisão clara, embora pudesse ter influenciado a própria decisão de validar o gol.

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O terceiro lance aconteceu nos acréscimos, quando o Manchester City cobrou um escanteio, Joško Gvardiol subiu e cabeceou, e a bola bateu na mão de Viktor Gyökeres dentro da área. Os jogadores do City pediram pênalti, sobretudo porque a mão dele impediu que a bola seguisse em direção às redes.

O VAR entrou em ação para revisar o lance, e o árbitro se comunicou com a cabine do VAR para verificar se houve infração, mas a decisão final foi pela continuidade da partida, sem a marcação de pênalti, já que a arbitragem considerou que o braço de Gyökeres estava em posição natural enquanto ele tentava disputar a bola.

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Com o empate, o Arsenal chegou a 29 pontos e segue na liderança da Premier League, enquanto o Manchester City foi a 23 pontos, na segunda colocação, mantendo a diferença de 6 pontos entre os dois times.