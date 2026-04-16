O Manchester City e Guardiola se despedem da contratação de 50 milhões de euros

Bernardo Silva deixa o Manchester City ao final desta temporada, conforme confirmou nesta quinta-feira o segundo colocado da Premier League. O meio-campista português de 31 anos deixa o Etihad Stadium como jogador sem vínculo. Há anos, foram pagos 50 milhões de euros pela contratação de Silva.

Silva foi contratado em 2017 e, quase nove anos depois, soma 451 partidas. O experiente jogador conquistou nada menos que dezenove títulos, incluindo seis campeonatos nacionais, duas FA Cups e a Liga dos Campeões em 2023. O título mais recente é a EFL Cup, conquistada às custas do Arsenal.

“Bernardo agora se concentrará em conquistar ainda mais títulos durante o tempo que lhe resta no City, já que a equipe de Pep Guardiola ainda tem grandes chances tanto do título da Premier League quanto da FA Cup. Em suma, ele será justamente lembrado como um dos melhores e mais queridos jogadores de todos os tempos do City”, pode-se ler em um comunicado no site do clube.

Silva deixou uma mensagem de agradecimento sincera em sua página do Instagram. “Quando cheguei aqui há nove anos, eu seguia o sonho de um menino. Eu queria ter sucesso na vida, alcançar grandes conquistas. Esta cidade e este clube me deram muito mais do que isso, muito mais do que eu jamais ousaria esperar.”

“O que conquistamos e alcançamos juntos é um legado que guardarei para sempre no meu coração. Os Centurions, o quadruplo nacional, o Triplo, o Four In A Row e muito mais. Não foi nada mal”, afirmou o meio-campista de enorme sucesso.

Silva está extremamente grato a Pep Guardiola e aos seus companheiros de equipe. “Ao clube, ao Pep, à comissão técnica e a todos os meus companheiros de equipe dos últimos nove anos: obrigado por todas as belas lembranças e por ter podido fazer parte desta jornada por tanto tempo. O ambiente que criávamos todos os dias no campo de treino me deu a sensação de estar em casa e de fazer parte de uma grande família. Vamos aproveitar juntos as últimas semanas e lutar pelo que esta temporada ainda tem a nos oferecer.”