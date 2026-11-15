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Apesar das ameaças que rondam o futuro do Manchester City em razão de seu caso financeiro, o clube inglês se prepara para dar um passo importante a fim de manter um de seus elementos essenciais, após se aproximar de um acordo com o português Matheus Nunes para renovar seu contrato por três temporadas, com aumento de seu salário semanal, em sinal de que a direção segue com seus planos para assegurar os pilares da equipe, apesar da incerteza que antecede a divulgação da decisão final sobre as acusações direcionadas a ele.

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O Manchester City aguarda a resolução do caso relacionado à acusação de que cometeu irregularidades financeiras, em meio à possibilidade de punições severas que podem chegar à perda de um grande número de pontos, o que ameaça a permanência da equipe na Premier League, ou expô-la a sanções ainda mais duras que afetem sua participação nas competições locais.

Esse caso levantou questionamentos sobre o futuro de alguns jogadores da equipe, diante da dificuldade de prever o impacto das possíveis punições no projeto esportivo do clube.

Mas as movimentações da diretoria para renovar o contrato de Nunes refletem seu desejo de manter os elementos que representam parte essencial de seus planos técnicos, e de não permitir que a crise jurídica atrapalhe os planos de construção da equipe.

O jornal "Manchester Evening News" noticiou que o Manchester City está próximo de chegar a um acordo com o jogador português por um novo contrato de três anos, que inclui um aumento em seu salário-base, apesar de seu contrato atual ainda se estender até o verão de 2028.

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Aumento salarial

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Segundo o site, o clube se prepara para elevar o salário de Nunes em 20 mil libras esterlinas por semana, chegando a 150 mil libras, antes do cálculo de bônus e incentivos, em reconhecimento ao papel que ele passou a desempenhar dentro da equipe, depois de se tornar uma das opções fundamentais na lateral direita.

Nunes havia se juntado ao Manchester City no verão de 2023, vindo do Wolverhampton, por 62 milhões de euros, mas não teve oportunidades de participação regular durante sua primeira temporada, pois começou apenas sete partidas na escalação titular, e a comissão técnica o utilizou mais no meio-campo.

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A trajetória do jogador dentro da equipe mudou após a saída de Kyle Walker em 2025, quando a comissão técnica passou a empregá-lo na lateral direita, permitindo que o internacional português se impusesse gradualmente e se tornasse a opção principal nessa posição, depois de participar de 32 partidas como titular na última temporada.

Interesse do Real Madrid não altera os planos do City

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Apesar do sucesso de Nunes em firmar-se na escalação, a lateral direita continua entre as prioridades do Manchester City no mercado de transferências, especialmente com o jogador lesionado no momento, além do interesse atribuído a grandes clubes em contar com seus serviços, encabeçados pelo Real Madrid.

A extensão do contrato do jogador dá à diretoria do Manchester City a oportunidade de manter um de seus principais elementos nessa posição, além de reforçar sua posição de negociação caso receba ofertas por sua contratação no futuro, especialmente porque o jogador passou a ter um papel influente na escalação após sua mudança do meio-campo para a lateral direita.

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A medida de renovação ganha importância adicional diante da espera do clube pela decisão das autoridades competentes sobre as acusações financeiras e o recurso a elas relacionado, já que o Manchester City continua trabalhando para assegurar o futuro de alguns de seus jogadores, apesar da possibilidade de ser alvo de punições que podem impor grandes mudanças em seu rumo na próxima fase.