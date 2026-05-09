O Manchester City demora a entrar no jogo, mas continua na cola do Arsenal

O Manchester City deu um passo importante na disputa pelo título. A equipe venceu o Brentford FC por 3 a 0. Os Citizens ainda têm um jogo a menos, mas, por enquanto, estão a dois pontos do líder Arsenal (76).

A equipe de Pep Guardiola começou afiada e com fome de vitória. Desde o apito inicial, partiu em busca da vantagem, enquanto os visitantes tentavam criar perigo principalmente por meio de contra-ataques. Para o Brentford também havia muito em jogo. A equipe de Keith Andres pode chegar às competições europeias pela primeira vez na história do clube; tanto a Conference League quanto a Liga Europa ainda estão ao seu alcance.

Aos 28 minutos, Erling Haaland teve uma chance de ouro. Doku recuou a bola, e o atacante chutou em direção ao gol. Sua tentativa, porém, foi bloqueada por uma barreira de jogadores do Brentford, permitindo que Caoimhín Kelleher pegasse a bola com facilidade. O Brentford se manteve firme no primeiro tempo e manteve o placar em 0 a 0.

Após o intervalo, o atual segundo colocado da Premier League continuou em busca do primeiro gol. Antoine Semenyo e Jérémy Doku criaram perigo com seus dribles rápidos, mas isso não resultou em grandes chances inicialmente.

Após uma hora de jogo, o City finalmente conseguiu o que merecia. Doku parecia ter perdido a posse de bola após um escanteio curto, mas, com um pouco de sorte, driblou os dois dinamarqueses do Brentford. Em seguida, o belga chutou a bola com efeito no ângulo oposto e marcou o primeiro gol.

A quinze minutos do fim, Haaland ampliou a vantagem. O atacante norueguês completou de forma pouco ortodoxa, com o calcanhar, após cruzamento de Semenyo. Com um pouco de sorte, o atacante empurrou a bola para dentro e marcou seu 25º gol na temporada. Para o City, foi a recompensa por um trabalho árduo, já que a equipe teve que se esforçar ao máximo para garantir a vitória.

Nos acréscimos, o time da casa chegou ao 3 a 0 com Omar Marmoush. O Manchester City reduziu a diferença para o Arsenal para dois pontos. Os londrinos entram em campo no domingo contra o West Ham United e podem ampliar a vantagem para cinco pontos.