Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, revelou os últimos desdobramentos sobre a ligação de Pedro Neto, ponta do Chelsea, a uma transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, durante a atual janela de verão.

Romano disse, através do seu canal na plataforma "YouTube": "Pedro Neto é apreciado pelo Manchester City, mas, no momento, o City considera que a avaliação financeira estabelecida pelo Chelsea para o jogador é elevada demais. Por isso, a sua transferência para o Etihad Stadium está complicada neste momento".

E acrescentou: "O Manchester City conversou com o agente de Pedro Neto, mas não há qualquer progresso no negócio devido ao fato de a avaliação financeira definida pelo Chelsea ser elevada demais".

E prosseguiu: "Quanto ao futuro de Pedro Neto, ficarei atento a duas soluções: a primeira, e mais provável, pode ser a sua transferência para o Al-Hilal, porque o clube saudita está prestes a se despedir de Malcom".

E continuou: "Malcom marcou um gol na primeira rodada com o Al-Hilal, mas espera-se que ele saia nas próximas horas para outro clube saudita, o Al-Ahli. Portanto, Pedro Neto é, com certeza, um alvo do Al-Hilal".

E completou: "Há outra possibilidade para o futuro de Malcom, que é o Tottenham, mas, no que diz respeito ao Tottenham, repito sempre a vocês que o objetivo principal é assinar com Savinho e Jackpo, além de um centroavante de origem".

E concluiu: "Este é o plano do Tottenham, e, portanto, Pedro Neto é uma opção reserva caso aconteça algo com Savinho ou Jackpo, pois Pedro Neto seria uma alternativa, mas não é a prioridade máxima".

