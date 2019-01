O Manchester City de Guardiola e o Liverpool de Klopp protagonizam uma nova - e saudável - rivalidade na Inglaterra

Duas equipes que demonstram alto nível de futebol se encaram mais uma vez e a admiração entre ambos é recíproca

Pep Guardiola teve sua zona de conforto invadida por Jürgen Klopp na pré-temporada desse ano, quando Manchester City e Liverpool se enfrentaram em julho e os Reds levaram a melhor sobre os Citizens, compostos em sua maioria por garotos da base.

Na ocasião, Guardiola exaltava a atuação da equipe quando Klopp entrou na sala onde o espanhol concedia a entrevista coletiva. O que parecia se tornar uma presença dupla, foi um momento no qual o treinador do time de Manchester cedeu espaço ao alemão.

Cinco meses depois, o comandante da equipe de Anfield Road ocupa o lugar do rival, desta vez com o Liverpool, que é o atual líder da Premier League e tenta tomar a hegemonia do City através de uma vitória nesta quinta-feira (3).

Até hoje, nenhuma equipe que começou o ano com uma vantagem de sete pontos ou mais - como é o caso desta campanha - perdeu o título. Pelo lado dos adversários, a equipe de Manchester pode ser a primeira a derrotar a equipe de Merseyside.

É o jogo no qual estarão em campo dois dos melhores times do mundo, com jogadores e técnicos de qualidade. Os dois goleiros principais da Seleção Brasileira jogarão, assim como dois dos melhores ataques e defesas da Europa... Enfim, é um grande jogo.

Os treinadores formam um capítulo particular neste confronto. Apesar do ocorrido nos Estados Unidos, ambos mantém uma relação amistosa e respeitosa, mas a rivalidade está presente.

O tratamento amistoso dado por Klopp e Guardiola dado ao jogo e ao rival são um exemplo de que o alto nível das apresentações é suficiente para fazer a divulgação do confronto, sem a necessidade de criar um clima de animosidade. O alemão e o espanhol deram uma amostra disso.

"Para mim, eles são o melhor time do mundo", revelou o comandante dos Reds na coletiva de imprensa da quarta-feira (2), em resposta ao que o treinador dos Citizens comentou anteriormente. "No momento, o Liverpool é a melhor equipe da Europa", confirmou.

Compare os números de Liverpool e Manchester City nesta temporada da Premier League:

O respeito exigido por Guardiola não é por qualquer motivo. Em 15 encontros entre os dois, o alemão venceu oito vezes e, desde que chegou ao Liverpool, tem apenas uma derrota sofrida.

A possibilidade de perder pontos está descartada pelo time de Manchester, mas a regularidade do adversário é um aspecto que coloca a conquista dos três pontos em interrogação.

No fim das contas, quem ganha com o jogo são as pessoas que poderão prestigiá-lo. E uma das equipes que fizer mais gols, claro.