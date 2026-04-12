O Manchester City continua a assustar o Arsenal após um segundo tempo impressionante contra o Chelsea

O Manchester City aproveitou ao máximo a derrota do Arsenal, seu rival pelo título, contra o AFC Bournemouth (1 a 2). A equipe do técnico Pep Guardiola fez a diferença contra o Chelsea em um segundo tempo muito eficaz: 0 a 3. O líder Arsenal ainda está seis pontos à frente do City, que, no entanto, tem um jogo a menos e, além disso, recebe o Arsenal no próximo fim de semana. O Chelsea sofre sua terceira derrota consecutiva na Premier League e permanece na sexta colocação.

O primeiro tempo não foi nada de especial. Tanto o Chelsea quanto o Man City pareciam não querer se empenhar e, principalmente, não queriam correr riscos. Além disso, a defesa do Chelsea estava bem recuada.

O Man City teve dificuldades para criar grandes chances, embora Rayan Cherki, entre outros, devesse ter aproveitado melhor sua oportunidade. Da entrada da área, ele chutou direto para as mãos de Robert Sánchez.

O Man City começou então muito bem o segundo tempo, embora Erling Braut Haaland tenha se deparado com uma bela defesa de Jorrel Hato e Rayan Cherki tenha visto seu chute ser desviado por pouco. Os visitantes não precisaram lamentar por muito tempo.

A chance seguinte do City foi certeira. Cherki lançou a bola com muita precisão na cabeça de Nico O'Reilly, que cabeceou com precisão para o fundo da rede, sem chances para Sánchez: 0 a 1.

Cinco minutos depois, Cherki também esteve na origem do 0-2. O francês deu um passe muito inteligente por entre a defesa para Marc Guéhi, que finalizou como um atacante experiente no canto oposto.

Na aula magistral que foi o segundo tempo, Jérémy Doku foi o próximo a contribuir. O belga roubou a bola do desastrado Moisés Caicedo e empurrou para o gol com facilidade: 0 a 3.

O jogo estava decidido e a única dúvida era qual seria o placar final. Ambas as equipes tiveram algumas chances de marcar, mas o placar de 0 a 3 não mudaria mais.

Tijjani Reijnders e Nathan Aké, aliás, não entraram em campo nem por um minuto pelo City. Hato, que causou uma boa impressão no centro da defesa, jogou a partida inteira.