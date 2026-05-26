O Manchester City confirma: o holandês deixa o clube após apenas uma temporada

A saída de Pep Guardiola do Manchester City não passa sem consequências. Nada menos que cinco outros membros da comissão técnica também deixarão o clube neste verão, conforme confirmou o clube nesta terça-feira por meio de seus próprios canais. Entre eles está Pepijn Lijnders.

O holandês de 43 anos chegou no início da temporada, após anos de sucesso como braço direito de Jürgen Klopp no Liverpool. Sua passagem pelo Manchester City fica, portanto, limitada a um ano.

Embora o título do campeonato tenha ido para o Arsenal, Lijnders pode, ainda assim, olhar para trás com bastante satisfação em relação à sua única temporada como assistente técnico no Manchester City. Afinal, a Copa da Liga e a FA Cup foram conquistadas pelos Citizens.

Lijnders não é o único que partirá com Guardiola. Para Kolo Touré, o preparador físico Lorenzo Buenaventura, o assessor Manel Estiarte e o treinador de goleiros Xabi Mancisidor, a aventura em Manchester também chegou ao fim.

“Todos no City querem agradecer aos cinco profissionais pelo empenho e dedicação”, pode-se ler no site do clube. “Desejamos a eles muito sucesso no futuro.”

Ainda não se sabe onde estará o futuro de Lijnders, mas está claro que ele não trabalhará com o novo técnico do Manchester City. Tudo indica que esse será Enzo Maresca, que está sem clube desde que deixou o Chelsea.

Lijnders provavelmente também não permanecerá ligado a Guardiola, já que o espanhol anunciou que, por enquanto, não assumirá nenhum novo cargo. “Preciso me afastar um pouco. Não vou treinar por um tempo”, afirmou ele no último fim de semana em uma coletiva de imprensa.