O Manchester City chega a um acordo sobre uma megatransferência de 150 milhões de euros

O Manchester City chegou a um acordo sobre a transferência de Elliot Anderson, segundo informou Fabrizio Romano com seu característico “here we go”. De acordo com diversos meios de comunicação britânicos, o valor da transferência chega a nada menos que 130 milhões de libras.

Isso equivale a mais de 150 milhões de euros. Trata-se de uma transação recorde: nunca antes um clube da Premier League pagou tanto por um novo jogador. O recorde anterior pertencia a Alexander Isak, que se transferiu para o Liverpool no verão passado por 145 milhões de euros.

Anderson ainda tinha contrato por mais três temporadas com o Nottingham Forest, o que permitiu ao clube exigir o valor máximo. No total, ele disputou 92 partidas pelo clube, onde se tornou um superastro absoluto.

Nesse momento, Anderson estava pronto para dar o próximo passo em sua carreira. Chegar a um acordo pessoal, portanto, não foi nenhum problema. Agora que os clubes também chegaram a um acordo sobre as condições, apenas um exame médico ainda está no caminho dessa transferência milionária.

Esse exame médico provavelmente será realizado nos Estados Unidos, onde Anderson está atualmente com a seleção inglesa disputando a Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Thomas Tuchel, ele tem lugar garantido no time titular.

A chegada de Anderson parece ser uma má notícia para Tijjani Reijnders no Manchester City. O meio-campista holandês foi perdendo gradualmente sua vaga de titular na última temporada sob o comando de Pep Guardiola e agora terá que aguardar para saber quais são os planos de Maresca.