O Manchester City causa grande surpresa e arrebata o alvo de transferência do Arsenal

O Manchester City vai se reforçar com Jeremy Monga, segundo informa Fabrizio Romano. O jornalista italiano deu seu característico “here we go”. Monga, de 16 anos, parecia estar a caminho do Arsenal, mas, após longas negociações, os Gunners não conseguiram contratá-lo.

Segundo informações, Enzo Maresca, que na segunda-feira sucedeu Pep Guardiola como técnico do ManchesterCity, conseguiu convencer Monga a escolher o clube. O negócio envolve um valor de 10 milhões de libras.

Em abril do ano passado, Monga se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League. Na época, ele tinha 15 anos e 271 dias. Na última temporada, ele acumulou os minutos de jogo necessários na segunda divisão da Inglaterra.

O ponta-esquerda do Leicester City chegou a somar 1.088 minutos, distribuídos por trinta partidas oficiais. Nesse período, Monga marcou um gol e deu duas assistências. Com esse gol, ele quebrou o recorde de Jude Bellingham, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da Championship.

Monga deve ser a terceira contratação de Maresca para o City. Anteriormente, o clube inglês já havia reforçado seu elenco com o ponta-esquerda Mathys Detourbet. O francês foi contratado por 25 milhões de euros, vindo do Troyes.

Na última terça-feira, Elliot Anderson foi contratado. O Nottingham Forest recebeu nada menos que 135 milhões de euros pelo meio-campista de 23 anos.

Anderson é a contratação mais cara da história do City. O clube de Manchester bate o recorde de Jack Grealish, que chegou em 2021 vindo do Aston Villa por cerca de 117,5 milhões de euros. Com essa transferência recorde, Anderson também se torna imediatamente o jogador inglês mais caro de todos os tempos.







