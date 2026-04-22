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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O Manchester City assume a liderança após uma vitória apertada sobre o Burnley, que volta a ser rebaixado após um ano

Burnley x Manchester City
Burnley
Manchester City
Premier League
E. Haaland
T. Reijnders
N. Ake
Q. Hartman
Z. Flemming

O Manchester City conquistou a liderança da Premier League na noite de quarta-feira. A equipe do técnico Pep Guardiola venceu o Burnley por 1 a 0 e agora tem o mesmo número de pontos que o Arsenal. O saldo de gols também é igual. Mas, como o Manchester City marcou mais gols, está agora na liderança. Para o Burnley, foi o fim da linha: o time volta a ser rebaixado para a Championship após apenas uma temporada.

Por muito tempo, parecia que o Arsenal estava a caminho do primeiro título nacional desde 2004. A vantagem sobre o seu principal rival, o Manchester City, era considerável, mas nas últimas semanas os londrinos parecem ter perdido o rumo.

Primeiro, o Arsenal perdeu em casa para o AFC Bournemouth (1 a 2) e, no último fim de semana, também para o Manchester City (2 a 1). Com isso, a diferença antes da noite de quarta-feira era de apenas três pontos, e o Manchester City ainda tinha o confronto com o Burnley pela frente.

Os visitantes, com Nathan Aké e Tijjani Reijnders no banco, dominaram o primeiro tempo e tiveram uma grande chance com Rayan Cherki, que acertou a trave após rebote em Martin Dúbravka. Pouco depois, Erling Braut Haaland abriu o placar (0 a 1), mantendo a calma após receber um passe em profundidade de Jérémy Doku.

No entanto, o Burnley também se destacou regularmente, principalmente por meio dos holandeses Quilindschy Hartman e Zian Flemming. Do outro lado do campo, Dúbravka salvou sua equipe em várias ocasiões.

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Mesmo após o intervalo, foi o Manchester City que ditou o ritmo do jogo. Os visitantes acertaram a trave com Haaland, por exemplo, mas o gol decisivo não saía.

Por isso, o Burnley, décimo nono colocado na Premier League, manteve a esperança até o apito final. No entanto, não havia mais chance de resultado para os londrinos, que, com isso, retornam à segunda divisão após uma temporada. O Manchester City, por sua vez, dá um grande passo rumo ao décimo primeiro título nacional.

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