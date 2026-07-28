O Manchester City anuncia que Rodri foi submetido a uma cirurgia nas costas

O Manchester City confirmou nesta terça-feira que Rodri foi submetido a uma cirurgia simples e bem-sucedida nas costas.

O City esclareceu, por meio de um comunicado em seu site oficial, que o meio-campista vinha sentindo certo incômodo há algum tempo, mas que agora passou por um procedimento cirúrgico para tratar o problema e iniciará um curto período de reabilitação.

O City afirmou que o clube seguirá divulgando atualizações sobre o programa de reabilitação de Rodri por meio do site oficial, mas não detalhou o tempo de afastamento do craque espanhol dos gramados.

Vale lembrar que Rodri tem sido associado recentemente a uma transferência para o Real Madrid e para o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

O contrato de Rodri com o Manchester City se encerra no próximo verão e, portanto, ele poderá assinar com qualquer clube gratuitamente a partir do próximo mês de janeiro.



