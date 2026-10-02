O governo dos Emirados Árabes Unidos advertiu o Reino Unido sobre a possibilidade de reduzir seus investimentos no país, dependendo da severidade da punição que o Manchester City possa sofrer no caso das infrações financeiras pelas quais foi condenado por uma comissão independente da Premier League inglesa nesta semana.

O jornal "Marca" noticiou, citando a agência econômica "Bloomberg", que autoridades emiratenses advertiram o governo britânico de que a punição esperada — que pode variar entre multa financeira e perda de pontos ou rebaixamento a uma divisão inferior, chegando até a exclusão do futebol profissional — pode afetar o "desejo de investir e firmar compromissos de larga escala no Reino Unido".

Um fundo de investimentos de Abu Dhabi assumiu o controle do Manchester City em 2008 e, desde então, vem injetando dinheiro no clube.

De acordo com o que a liga da Premier League inglesa constatou, o clube cometeu infrações financeiras cujo valor ultrapassou um bilhão de euros no período entre 2009 e 2018, por meio da inflação das receitas de patrocínio, a maior parte delas por meio de empresas emiratenses.

Segundo dados da "Bloomberg", os Emirados investiram mais de 30 bilhões de libras esterlinas (36 bilhões de euros) em setores britânicos importantes, que incluem defesa, ciência e tecnologia, ao longo dos últimos cinco anos, enquanto se planeja realizar uma cúpula entre os dois países ainda em outubro.

Por outro lado, a agência indicou que autoridades do governo britânico se sentem "frustradas" com a posição dos Emirados nesse caso, pois entendem que o lado emiratense tinha conhecimento das infrações cometidas pelo Manchester City ao longo de quase uma década, apesar de insistir que não cometeu nenhuma irregularidade.

A posição emiratense surge após declarações polêmicas feitas pelo primeiro-ministro britânico Andy Burnham, nas quais afirmou que a possibilidade de os proprietários do Manchester City saírem no prejuízo, caso fossem obrigados a abrir mão do clube por conta do escândalo, seria "extremamente preocupante", antes de recuar de sua posição.

Um porta-voz da sede do gabinete do primeiro-ministro britânico, em Downing Street, foi obrigado a emitir um comunicado horas depois, no qual afirmou que ninguém está acima da lei e que todo aquele cuja responsabilidade por infrações for comprovada terá de arcar com as consequências de seus atos.

O Manchester City anunciou, nesta sexta-feira, a apresentação de um recurso formal contra a decisão relativa às infrações financeiras, em meio à expectativa de que a sentença final no caso seja proferida até janeiro próximo.