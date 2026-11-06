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O atacante do Manchester United Marcus Rashford fez uma avaliação elogiosa da promessa do Barcelona Lamine Yamal e sugeriu que o adolescente é o sucessor natural de Lionel Messi. O jogador da seleção inglesa, que já passou pelo Camp Nou, acredita que o jovem ponta está destinado a chegar ao topo do futebol mundial.

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Rashford coloca Yamal no mesmo patamar de Messi

O atacante do Manchester United, que passou pelo clube catalão, admitiu que a habilidade natural de Yamal é diferente de tudo o que viu ao longo da carreira no mais alto nível do futebol. O jogador da seleção inglesa fez os comentários durante um encontro reservado com torcedores no Ambassadors' Lounge, em Old Trafford.

Ao relembrar sua passagem pela Espanha, o atacante contou sobre uma conversa particular que teve com o jogador formado em La Masia antes de deixar o clube. "Antes de sair do Barcelona, eu disse a Lamine Yamal que havia jogado com atletas muito talentosos, mas que ele está acima de todos eles", revelou Rashford, segundo o Mundo Deportivo. Ele falou mais sobre o impacto do jovem aos torcedores: "Nunca vi um jogador daquela idade com tanto talento quanto ele. É o mais próximo que alguém pode chegar do nível de [Lionel] Messi ao longo dos anos."

O jogador de 29 anos foi ainda mais longe ao falar sobre o futuro de Yamal, indicando que o espanhol não tem limites. "Acredito muito no talento desse garoto. Se ele acabar ganhando sete Bolas de Ouro, não vou me surpreender. Ele já ficou em segundo, terceiro e oitavo. E com que idade? 19 anos?", acrescentou.

Respeito por Messi e Kane

Embora Rashford seja claramente um grande admirador da nova geração, ele não se esquece das lendas que abriram caminho. O atacante também refletiu sobre o talento de Messi, jogador que enfrentou ao longo de sua trajetória no futebol europeu. "Ele é um jogador incrível", afirmou Rashford ao falar do ícone argentino. "Provavelmente nunca veremos outro jogador em nossa vida que seja um gênio tão completo quanto Leo."

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No entanto, ao falar dos prêmios individuais mais recentes, Rashford considerou que Harry Kane merecia o prêmio principal, à frente dos nomes já consagrados. O atacante do United revelou que entrou em contato com Kane para parabenizá-lo por um ano de muitos gols. "Kane merecia a Bola de Ouro este ano. Ele marcou uma quantidade absurda de gols e deu uma quantidade absurda de assistências. Mandei uma mensagem para ele outro dia e disse que ele merecia", afirmou Rashford.

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O retorno ao Manchester United

Além de falar sobre outros jogadores, Rashford abriu o jogo sobre sua trajetória e sua lealdade ao Manchester United. Depois de um período longe do clube, que incluiu um empréstimo ao Barcelona e uma passagem pelo Aston Villa, o atacante estava decidido a não defender outro clube inglês. Seu amor pelo Manchester United continuou sendo o principal fator em sua decisão ao considerar um retorno definitivo à Premier League.

"Percebi uma coisa... Não podia continuar jogando contra o United a cada temporada", confessou sobre sua passagem pelo Aston Villa. Essa constatação o levou a dar uma orientação clara a seus representantes sobre onde queria jogar. "Se o United não for uma opção, eu disse ao meu agente para me levar para o exterior, não para outro clube da Premier League", explicou.

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A influência de lendas do United

O caminho de volta a Manchester também foi influenciado por conselhos de pessoas conhecidas que entendem o peso da camisa do United. Rashford contou que procurou ex-companheiros de equipe e lendas do clube antes de definir seu retorno. A opinião deles foi decisiva para convencê-lo de que ainda tinha assuntos pendentes no Teatro dos Sonhos, e não em outro lugar da Europa. Ele destacou dois nomes importantes da história recente do clube que o ajudaram a tomar a decisão. Rashford revelou conversas separadas com Rio Ferdinand e Michael Carrick que acabaram por convencê-lo a iniciar uma segunda passagem pelo clube.