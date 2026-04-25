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GrootfaamESPN
Daily Loos

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O mais jovem estreante da história do Feyenoord surpreende Hans Kraay Júnior: “Vamos destacar isso”

Feyenoord x FC Groningen
Feyenoord
FC Groningen
Eredivisie
I. Grootfaam

Após a partida contra o FC Groningen, Ilai Grootfaam pode se considerar o mais jovem estreante de todos os tempos do Feyenoord. O jovem talento de 16 anos conversou com Hans Kraay Júnior após o jogo e revelou nunca ter ouvido falar do ícone do clube, Willem van Hanegem.

O técnico Robin van Persie colocou Grootfaam em campo dez minutos antes do fim da partida, no lugar de Thijs Kraaijeveld. Com 16 anos e 41 dias, ele se tornou o mais jovem estreante de todos os tempos do Feyenoord. Ele destronou Antoni Milambo, que tinha 16 anos e 131 dias quando estreou pelo time de Roterdã em 2021.

Hans Kraay, na entrevista à ESPN, deu imediatamente um conselho ao estreante, que parecia não conseguir parar de sorrir: largar a escola. “Não, não, primeiro vou tirar meu diploma”, começou Grootfaam. “Às quartas-feiras, eu ainda vou à escola, aqui ao lado do De Kuip. Primeiro vou terminar meus estudos. Depois posso parar e me concentrar totalmente no futebol”, continuou o estreante.

O jogador da seleção juvenil não esperava que tudo acontecesse tão rápido, especialmente considerando que ele não está no elenco há muito tempo. “Há quatro semanas, treinei pela primeira vez. O fato de já poder fazer minha estreia no De Kuip é, claro, fantástico”, disse Grootfaam, que afirmou ter recebido muito apoio dentro do elenco.

“Valente, Deijl e Sliti me ajudaram muito. Nos treinos, as duas primeiras semanas foram principalmente de adaptação; tudo acontecia muito mais rápido. Mas agora está tudo indo bem e me sinto à vontade na equipe. Estou feliz com isso.” Quando Kraay perguntou a ele sobre suas qualidades, ele respondeu com determinação. “Minha visão de jogo e acho que tenho um bom passe em profundidade. E também sei marcar gols, sim.”

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Grootfaam nasceu em Vlissingen, o que levou Kraay a perguntar-lhe, para encerrar a entrevista, sobre jogadores de futebol famosos da Zelândia. O nome mais óbvio é, naturalmente, Willem van Hanegem, ícone do Feyenoord. No entanto, o jovem meio-campista revelou nunca ter ouvido falar dele. “Não conheço”, confessa Grootfaam.

Essa resposta causou a devida indignação em Hans Kraay. “Você não conhece Willem van Hanegem!? Ele é um grande nome. Vamos cortar essa última parte. Mas Willem vai te perdoar”, concluiu Kraay, rindo.

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