O mais jovem da história... Cabo Verde realiza um milagre inesquecível na Copa do Mundo

A seleção de Cabo Verde escreveu um novo capítulo na história da Copa do Mundo de 2026, após garantir sua classificação para as oitavas de final em sua primeira participação no torneio, após um empate sem gols com a seleção da Arábia Saudita na terceira e última rodada da fase de grupos.

A seleção de Cabo Verde aproveitou o ponto conquistado contra a “Verde”, elevando seu saldo para 3 pontos, o que lhe garantiu o segundo lugar no Grupo 8, atrás da Espanha, líder com 7 pontos, assegurando assim a passagem para as fases eliminatórias em uma conquista sem precedentes.

A seleção de Cabo Verde, que representa um país com menos de 500 mil habitantes, tornou-se a nação com menor população a chegar às fases eliminatórias na história da Copa do Mundo, confirmando que a ambição e a organização são capazes de fazer a diferença diante de seleções mais experientes e com maior potencial.

Poucos esperavam que Cabo Verde apresentasse esse nível em sua primeira participação na Copa do Mundo, mas a equipe apresentou um desempenho organizado durante toda a fase de grupos e conseguiu conquistar a histórica vaga, superando seleções com maior experiência na competição.

Leia também... Fim do sonho... Arábia Saudita é eliminada da Copa do Mundo pelas mãos de Cabo Verde

A seleção de Cabo Verde enfrenta agora um desafio de peso nas oitavas de final, onde enfrentará a atual campeã, a Argentina, em um confronto que será o mais marcante da história do futebol do país e uma nova oportunidade de continuar escrevendo uma das maiores surpresas desta edição da Copa do Mundo.

A classificação de Cabo Verde é considerada uma das histórias mais inspiradoras da Copa do Mundo de 2026, depois que a seleção proveniente de um pequeno país provou que o futebol não leva em conta o tamanho da população ou os recursos, mas sim o que os jogadores demonstram dentro do campo, tornando-se um dos destaques mais marcantes do torneio até o momento.



