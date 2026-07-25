O Al-Hilal, da Arábia Saudita, reservou uma quantia astronómica para contratar o colombiano Luis Díaz, extremo do Bayern de Munique, durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa confirmaram que o Al-Hilal coloca Luis Díaz no topo da sua lista de prioridades no atual mercado de verão, depois de já ter conseguido garantir o extremo neerlandês Crysencio Summerville, do West Ham United.

O jornalista de confiança Sacha Tavolieri disse que Richard Hughes, atual diretor desportivo do Liverpool e que assumirá o comando do Al-Hilal após o fim do mercado de verão, é quem está a conduzir as negociações com Luis Díaz.

Tavolieri esclareceu, numa publicação na sua conta pessoal na rede social "X", que o Al-Hilal ainda não entrou em negociações oficiais com o Bayern de Munique, uma vez que pretende primeiro convencer o extremo colombiano antes de iniciar as conversações com o clube bávaro.

Para isso, o Al-Hilal irá oferecer ao ex-jogador do Liverpool um salário anual no valor de 25 milhões de euros, com o objetivo de obter a sua aprovação.

Em caso de aceitação, o Al-Hilal iniciará as suas negociações diretamente com o Bayern de Munique, ao qual irá oferecer uma quantia entre 120 e 150 milhões de dólares para concordar em concretizar o negócio, o que fará de Díaz o jogador mais caro da história do campeonato saudita.

O extremo colombiano superaria o brasileiro Neymar da Silva, que o Al-Hilal contratou ao Paris Saint-Germain no verão de 2023 por 90 milhões de euros, um valor que ainda não foi batido até ao momento.

Tavolieri indicou que o Al-Hilal reservou um orçamento avultado para contratações durante a atual janela de transferências de verão, que chega aos 350 milhões de dólares, o que significa que o negócio de Díaz poderá não ser o último caso seja concretizado com sucesso.

Recorde-se que o Al-Hilal contratou 6 jogadores até agora durante a atual janela de transferências de verão, com destaque para o extremo neerlandês Crysencio Summerville, além de Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al-Anzi, Mohammed Al-Sarnukh e Nawaf Al-Habashi.