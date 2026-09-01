O mais caro da história da Premier League: Enzo Fernández a caminho do Manchester City

O Manchester City fechou a contratação do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, em uma das maiores negociações do mercado de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo pela transferência do jogador para o Etihad Stadium.

Fabrizio Romano, jornalista especializado em notícias de transferências, anunciou que o negócio foi concretizado, confirmando que seu valor ultrapassa os 125 milhões de libras esterlinas, após longas negociações entre os dois clubes, enquanto o jogador se prepara para realizar os exames médicos com vistas à conclusão de sua transferência.

Com esse valor, Enzo Fernández se torna a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde anterior registrado em nome do sueco Alexander Isak, que foi transferido do Newcastle United para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

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O Manchester City havia se movimentado com força nas últimas horas para fechar o negócio, depois que Enzo manifestou seu desejo de se transferir para o clube celeste, especialmente por sua vontade de voltar a trabalhar com o treinador Enzo Maresca, que já o havia treinado durante sua passagem pelo Chelsea.

As negociações entre o City e o Chelsea chegaram a estágios avançados após um período de idas e vindas, já que o clube londrino estava firme em obter uma compensação financeira volumosa em troca de abrir mão do meio-campista argentino.

Espera-se que Enzo realize os exames médicos em Manchester, antes do anúncio oficial do negócio, que representa um golpe forte do Manchester City no último dia do mercado de transferências.

Enzo Fernández havia se juntado ao Chelsea vindo do Benfica em janeiro de 2023, e desde então se tornou um dos principais jogadores da equipe, além de ter sido campeão com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2022.

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