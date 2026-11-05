O mais bem pago da Europa: Harry Kane recebe salário recorde no Bayern de Munique

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, tornou-se o jogador mais bem pago da Europa, após renovar seu contrato com o clube bávaro nesta quinta-feira.

O Bayern de Munique anunciou oficialmente a renovação do contrato de Harry Kane, recém-premiado com a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 2026, que permanecerá no time até junho de 2029, pondo assim fim às especulações sobre seu futuro.

Segundo informações da Alemanha, divulgadas pelo jornal inglês "Daily Mail", a renovação do contrato elevou o salário semanal de Harry Kane para a impressionante quantia de 400 mil libras esterlinas, acrescentando que se acredita ser este o maior salário-base da Europa.

Kane marcou 73 gols em 65 partidas por seu clube e pela seleção de seu país na última temporada, o que o credenciou a vencer a Bola de Ouro, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal na cerimônia de premiação realizada na semana passada em Londres.

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Ao mesmo tempo, o capitão da seleção da Inglaterra marcou 156 gols em 161 partidas desde que se juntou ao Bayern de Munique, vindo do Tottenham Hotspur em 2023 por 86 milhões de libras esterlinas.

Kane entraria nos últimos seis meses de seu contrato com o Bayern de Munique, mas qualquer esperança de retorno à Premier League inglesa para quebrar o recorde de gols de Alan Shearer se dissipou, já que ele se comprometeu por mais três anos com o campeão da Alemanha.

Kane nunca havia vencido nenhum título antes de se juntar ao Bayern de Munique, mas compensou isso nos últimos dois anos, conquistando dois títulos da Bundesliga, a Copa da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha.

No âmbito da seleção da Inglaterra, Kane liderou o país à sua melhor colocação em uma Copa do Mundo desde 1966 neste verão, quando a seleção inglesa conquistou a medalha de bronze, e Kane marcou seis gols em sete partidas com a equipe do treinador Thomas Tuchel.