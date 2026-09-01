O mais alto do time: salário recorde aproxima Ounahi de seu novo clube

O nome do craque marroquino Azzedine Ounahi voltou aos holofotes nas últimas horas do mercado de transferências de verão, entrando nos planos de um dos clubes que já defendeu anteriormente.

As negociações ainda não chegaram à fase de definição, em meio a informações desencontradas sobre a posição do Girona, da Espanha, detentor do contrato do jogador, que atualmente disputa a segunda divisão espanhola.

Após um empréstimo brilhante em Atenas na temporada 2024-2025, Azzedine Ounahi se prepara para retornar com força ao Panathinaikos, segundo confirmou o site francês Foot Mercato nesta terça-feira.

Enquanto o Ajax de Amsterdã fazia esforços intensos nos últimos dias para contratar o internacional marroquino junto ao Girona, o meio-campista acabou optando por permanecer em seu clube.

Panathinaikos seduz Ounahi com o maior salário

O site francês revelou: "De acordo com nossas informações, foi alcançado um acordo verbal definitivo entre o clube espanhol e a equipe grega para o empréstimo de Ounahi com obrigatoriedade de compra por 25 milhões de euros, o que abre caminho para um contrato de quatro anos".

E, para superar a concorrência holandesa e garantir o aval do jogador de Marrocos, os dirigentes da equipe da capital, Atenas, não hesitaram em apresentar uma proposta financeira muito atraente, oferecendo a ele o maior salário de todo o elenco (2,7 milhões de euros por ano).

E concluiu: "A diretoria do Panathinaikos agora acelera os trâmites para concluir o negócio. O clube grego deseja apressar o processo ao máximo nas próximas horas para inscrever o jogador nascido em Casablanca na lista europeia da equipe a tempo".