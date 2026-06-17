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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O maior... Ronaldo bate um novo recorde histórico na Copa do Mundo

C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
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Copa do Mundo
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA

O astro português continua batendo recordes em uma participação excepcional na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, gravou seu nome em letras de ouro na história da Copa do Mundo ao entrar em campo contra a República Democrática do Congo na estreia de ambas as equipes na edição de 2026.

O técnico espanhol Roberto Martínez escalou o experiente astro português na equipe titular para a partida contra a República Democrática do Congo, no estádio “NRG”, na noite desta quarta-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 11.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, especializada em dados estatísticos, Ronaldo se tornou o jogador mais velho em campo (excluindo os goleiros) a ser titular em uma partida na história da Copa do Mundo.

O “Don” joga a partida de hoje com 41 anos e 132 dias.

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Além disso, Ronaldo alcançou outro recorde notável: ele é o segundo jogador da história a disputar seis edições diferentes do torneio, feito que havia sido alcançado por Lionel Messi, capitão da Argentina, poucas horas antes.

Além disso, Ronaldo busca se tornar o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes, tendo balançado as redes oito vezes até o momento.

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