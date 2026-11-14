O maior desafio do Marrocos na Copa do Mundo de 2030: Espanha diz que a final é inegociável

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Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, colocou a sede da final da Copa do Mundo de 2030 em seu país no topo das prioridades da candidatura de organização, reafirmando o compromisso da Espanha com seu direito de sediar a partida decisiva e afirmando que essa exigência está fora de qualquer negociação, ao mesmo tempo em que prosseguem as rodadas de avaliação dos estádios candidatos a receber os jogos do torneio.

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As declarações de Louzán foram feitas durante o quinto congresso da liga espanhola de futebol, a “Proliga”, realizado na Cidade do Futebol de Las Rozas, na capital, Madri, neste sábado, segundo informou o jornal “Mundo Deportivo”, num momento em que prosseguem as consultas entre as partes envolvidas na candidatura conjunta, em meio à expectativa pelos resultados da avaliação das instalações candidatas por parte da Federação Internacional de Futebol, a “Fifa”.

O presidente da federação espanhola revelou que a visita da delegação da “Fifa” para inspecionar os estádios ainda não chegou à sua etapa final, esclarecendo que a primeira fase das visitas transcorreu de forma excepcional, enquanto ainda há instalações aguardando inspeção, entre elas o estádio La Cartuja e os estádios de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo e Valência, antes de completar o quadro final dos locais candidatos.

Louzán abordou sua reunião com a comissão técnica da federação internacional, apontando que o encontro teve discussões tranquilas, com a participação de um dos membros da comissão de nacionalidade espanhola, e manifestou sua tranquilidade quanto à posição de seu país e à compreensão daquilo que a Espanha deseja e do que busca a entidade organizadora do torneio, sem revelar detalhes das avaliações ou dos resultados das discussões técnicas.

No entanto, o presidente da federação espanhola reconheceu que a próxima fase exige a transição para negociações diretas que reúnam as três partes envolvidas na organização do torneio, com o objetivo de completar os entendimentos e fortalecer a candidatura em sua forma final.

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Ele enfatizou que a continuidade do estado de indecisão já não é aceitável, e que resolver os pontos pendentes passou a ser uma necessidade que não admite adiamento, diante da proximidade do momento de tomar as decisões relacionadas à organização.

Em sua declaração mais incisiva, Louzán descartou qualquer concessão a respeito da identidade do país-sede da partida final, afirmando que a realização do jogo de encerramento na Espanha é “algo inegociável” para seu país, e que essa posição conta com acordo prévio, apesar de reconhecer a existência de outros pontos que exigem negociação entre os três parceiros, o que reflete a importância que a final ocupa nos cálculos espanhóis.

No que diz respeito aos estádios, Louzán revelou que a lista reúne atualmente 20 locais escolhidos de forma preliminar, mas não confirmou a inclusão de todos eles na lista final, esclarecendo que os locais caminham, em princípio, na direção correta, cabendo às próximas avaliações definir o número de estádios que manterão sua chance de sediar partidas, de modo que a questão das instalações siga sendo um dos principais pontos pendentes antes da aprovação dos detalhes finais da organização.