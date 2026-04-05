O magnífico Son Heung-min fica a um passo de quebrar o recorde bizarro de Lionel Messi

Son Heung-min teve uma atuação formidável pelo Los Angeles FC na madrugada de sábado para domingo (horário da Holanda). O craque sul-coreano do time americano deu quatro assistências em menos de vinte minutos na partida da Major League Soccer contra o Orlando City (6 a 0). Com isso, ele ficou a um passo de bater o recorde da MLS de Lionel Messi.
Son (33) não havia contribuído diretamente para nenhum gol em duas partidas consecutivas da liga antes do jogo contra o Orlando, futuro clube de Antoine Griezmann. Contra o Orlando, o atacante não precisou de nem mesmo vinte minutos.
No momento em que o LAFC já vencia por 1 a 0 graças a um gol contra de David Brekalo, Son lançou o companheiro Denis Bouanga com um passe de fio no olho, e o gabonês finalizou com um chute por cima do goleiro.
Três minutos depois, a dupla voltou a atacar. Após um ataque do Orlando ter sido neutralizado, o LAFC reagiu rapidamente. Son lançou Bouanga em profundidade e o africano mostrou sua classe ao criar espaço com uma finta para um chute que acertou o ângulo superior.
Mas não foi só isso. Aos 28 minutos, Bouanga fez uma tabela com Son, que devolveu a bola na hora certa para o gabonês, que vinha em profundidade. Bouanga finalizou novamente com grande convicção e marcou seu hat-trick.
Aos 39 minutos, o LAFC chegou ao 5 a 0, e mais uma vez Bouanga e Son foram decisivos. O sul-coreano foi lançado em profundidade por Bouanga e, em seguida, cruzou com precisão. Sergi Palencia finalizou. Aos 70 minutos, cerca de quinze minutos após a substituição de Son, Tyler Boyd fechou o placar em 6 a 0.
Son levou um total de 19 minutos e 32 segundos para dar quatro assistências. Isso ficou um pouco aquém do recorde da MLS para a lenda do Spurs, já que Lionel Messi, em maio de 2024, jogando pelo Inter Miami, registrou um tempo ainda mais rápido para dar quatro assistências contra o New York Red Bulls: 18 minutos e 57 segundos.