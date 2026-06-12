O lugar de Lamine Yamal no Barcelona está em risco... Um novo dilema preocupa Flick

Lamine Yamal não voltará ao Barcelona após o término da Copa do Mundo para encontrar o caminho livre para cobrar pênaltis, como aconteceu na temporada passada.

Depois de um ano em que se impôs como o principal cobrador da equipe catalã, o jovem ponta encontrará à sua frente um especialista que não erra da marca do pênalti: o inglês Anthony Gordon, a primeira contratação do Barcelona neste verão.

Yamal tornou-se gradualmente a escolha preferida de Hans Flick nos momentos decisivos, tendo marcado dois pênaltis na La Liga nesta temporada, contribuindo diretamente para que o Barcelona chegasse a 70 pontos, antes de falhar pela primeira vez com a camisa do time principal, quando sua bola acertou a trave contra o Girona.

Esse tropeço não impediu Yamal de subir na hierarquia interna, à frente de Raphinha e Robert Lewandowski, mas abriu espaço para um debate que não estava em pauta há algumas semanas: quem vai cobrar os pênaltis na próxima temporada?

A resposta pode vir de Newcastle; Gordon encerrou a temporada 2025-2026 com um histórico perfeito na marca do pênalti, após converter todas as dez cobranças que executou, um número que chamou a atenção da imprensa catalã, que já o descreveu como o “novo ponta do Barcelona”.

Após o amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica na última quarta-feira, Gordon disse à ITV: “Fiquei animado com a saída de Kane, olhei ao redor para encontrá-lo; quando soube que ele tinha saído, quis chutar. Adoro pênaltis e adoro a pressão que vem com eles, então fiquei feliz ao ver a bola entrar no gol”.

Gordon cobrou o pênalti aos 68 minutos, após uma mão de Darryl Araja, chutando com força no canto superior esquerdo do goleiro reserva Abraham Madrez.

Com o Newcastle, Gordon demonstrou uma frieza notável na Premier League e na Liga dos Campeões, o que levou os observadores a considerá-lo um verdadeiro especialista, muito além de uma mera coincidência de números.

Segundo o “Marca”, Flick se verá diante de um novo equilíbrio: Yamal oferece ao Barcelona uma opção ofensiva pela direita e a capacidade de fazer a diferença em espaços apertados, mas ele retorna de uma lesão sofrida durante a cobrança de um pênalti contra o Celta de Vigo na temporada passada, o que torna a gestão do esforço físico uma prioridade.

Por outro lado, Gordon é habilidoso como ponta esquerda, posição normalmente ocupada por Raphinha, e também pode atuar como segundo atacante, o que dá ao técnico alemão maior flexibilidade na escalação.

A disputa não se limitará aos nomes, pois no vestiário o pênalti é visto como um privilégio conquistado por números, não por reputação, e Yamal, que construiu sua confiança passo a passo, enfrentará agora um companheiro que não desperdiçou nenhuma tentativa durante uma temporada inteira e afirma publicamente que “adora a pressão”.

O retorno de Yamal aos treinos será, se não mais do que uma simples retomada de rotina, uma defesa de seu lugar diante de um jogador que chegou ao Camp Nou com um histórico de 10 de 10 e uma vontade declarada de roubar a bola e colocá-la na marca do pênalti.