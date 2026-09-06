O nigeriano George Ilenikhena, profissional que atua nas fileiras do Al-Ittihad, conseguiu ser o protagonista durante a noite do clássico contra o Al-Nassr, decidido pelo "Decano" pelo placar de 2 a 1, pela 5ª rodada da Liga Roshan dos Profissionais.

Leia também: Novo tabu: Fesing, o "pesadelo" assustador do Al-Nassr em 112 dias

O astro nigeriano de 19 anos conseguiu chamar a atenção na noite do clássico ao marcar dois belos gols em 18 minutos, mas o segundo gol, aos 22 minutos, foi o mais destacado, quando subiu no ar e desviou a bola com o pé para dentro das redes.

A conta oficial da Liga Roshan dos Profissionais, na plataforma "X", descreveu esse lance deslumbrante como o gol cinematográfico, numa referência à habilidade do astro nigeriano na tomada de decisão.

Por sua vez, o famoso comunicador Khaled Al-Shenaif afirmou em seu programa "Dorina Ghair": "O que Ilenikhena fez é algo digno da imaginação, e acredito que esse salto pode se tornar o símbolo da nossa liga no futuro".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E concluiu: "O jogador saltou no ar cerca de 220 centímetros, o que é considerado uma altura muito elevada, mas demonstra sua agilidade e força física".