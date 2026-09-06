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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O logotipo do campeonato no futuro: o gol "cinematográfico" de Ielínikhina invade as mentes

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
G. Ilenikhena
Arábia Saudita
Nigéria

Mais do que apenas um gol

O nigeriano George Ilenikhena, profissional que atua nas fileiras do Al-Ittihad, conseguiu ser o protagonista durante a noite do clássico contra o Al-Nassr, decidido pelo "Decano" pelo placar de 2 a 1, pela 5ª rodada da Liga Roshan dos Profissionais.

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O astro nigeriano de 19 anos conseguiu chamar a atenção na noite do clássico ao marcar dois belos gols em 18 minutos, mas o segundo gol, aos 22 minutos, foi o mais destacado, quando subiu no ar e desviou a bola com o pé para dentro das redes.

A conta oficial da Liga Roshan dos Profissionais, na plataforma "X", descreveu esse lance deslumbrante como o gol cinematográfico, numa referência à habilidade do astro nigeriano na tomada de decisão.

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Por sua vez, o famoso comunicador Khaled Al-Shenaif afirmou em seu programa "Dorina Ghair": "O que Ilenikhena fez é algo digno da imaginação, e acredito que esse salto pode se tornar o símbolo da nossa liga no futuro".

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E concluiu: "O jogador saltou no ar cerca de 220 centímetros, o que é considerado uma altura muito elevada, mas demonstra sua agilidade e força física".

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