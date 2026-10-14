Segundo informações da BBC, o AFC Bournemouth aceitou, sob determinadas condições, negociar o cobiçado meio-campista Alex Scott na próxima janela de transferências. Os Reds estariam entre os interessados, enquanto o Chelsea teria feito uma proposta de 60 milhões de euros aos Cherries no verão, mas sem sucesso.

Uma das condições para liberá-lo seria que a equipe treinada por Marco Rose estivesse longe da zona de rebaixamento ao fim do primeiro turno. Além de uma posição segura na Premier League, o Bournemouth também teria uma pedida definida.

Segundo a reportagem, um possível comprador teria de oferecer pelo menos o equivalente a 118 milhões de euros pela transferência. Uma quantia que não parece fora da realidade diante dos gastos exorbitantes do Liverpool nas últimas janelas de transferências.

O LFC gastou quase meio bilhão de euros em reforços para a temporada 2025/26. Neste verão, foram mais de 250 milhões de euros adicionais. A principal contratação foi Bradley Barcola, trazido do PSG por supostos 125 milhões de euros, mais bônus.

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Alex Scott também já está no radar de Thomas Tuchel

Além do Liverpool, o Chelsea também seguiria interessado em Scott, cujo valor de mercado provavelmente voltou a subir recentemente. Afinal, o jogador de 23 anos estreou pela seleção da Inglaterra na última pausa para jogos de seleções. Ao todo, o técnico dos Three Lions, Thomas Tuchel, deu a ele 90 minutos em duas partidas.

No Bournemouth, Scott é titular absoluto. Em seis partidas até agora, marcou um gol e deu duas assistências. Ainda assim, os Cherries estão na parte de baixo da tabela. Nas seis primeiras rodadas, somaram apenas três pontos, o que os coloca atualmente na 18ª posição.



