Depois de gastar mais de 160 milhões de libras esterlinas sem encontrar o que procurava, parece que o Liverpool finalmente achou a solução para o problema que incomoda sua torcida desde a saída do ídolo Mohamed Salah. A resposta vem do estádio do Dragão, em Portugal, mas o preço não será nada barato, já que o Porto levantou a bandeira do "não há descontos" diante dos Reds.









A lacuna na ponta direita incomoda Iraola

O Liverpool gastou de forma generosa para reforçar seu ataque neste verão, contratando o francês Bradley Barcola por 125 milhões de libras e o espanhol Víctor Muñoz por 35 milhões, ampliando as opções do técnico Andoni Iraola e compensando a saída de Mohamed Salah.

Mas as duas contratações criaram um claro desequilíbrio tático, segundo o site britânico "TeamTalk": ambos os reforços preferem atuar pelo lado esquerdo do ataque e, com Cody Gakpo e o jovem talento Rio Ngumoha na mesma posição, Iraola passou a ter uma lista de opções desequilibrada, e segue em busca de um substituto de verdade e decisivo para Salah na ponta direita.

E apesar de o futebol moderno dar aos jogadores certa flexibilidade, e de já haver indícios de que tanto Muñoz quanto Gakpo podem ser alternativas provisórias, crescem as especulações de que o Liverpool tentará contratar um ponta-direita especializado quando a janela de transferências abrir em 1º de janeiro.

Na verdade, o Liverpool tentou sem sucesso contratar Ismaïla Sarr e Yankuba Minteh nos últimos instantes do mercado de verão, mas agora surgiu uma nova opção, ainda mais brilhante.

A joia brasileira: William Gomes

De acordo com o jornal português "A Bola", o jovem astro do Porto, William Gomes, chamou a atenção do novo diretor esportivo do Liverpool, Julian Ward, que quer ter o brasileiro como sua primeira contratação nesta sua segunda passagem pelo clube.

O brasileiro de 20 anos chegou ao Estádio do Dragão em janeiro de 2025 em uma negociação que custou apenas 9 milhões de euros (7,6 milhões de libras esterlinas), com o lateral-esquerdo Wendell fazendo o caminho inverso, rumo ao São Paulo.

Depois de um início lento, Gomes explodiu de forma impressionante no gigante português, participando de 20 gols (16 marcados e 4 assistências) em 67 partidas.

Nesta temporada, segue em grande fase, com dois gols marcados e dois outros criados em oito jogos pelo Campeonato Português, o que reflete a confiança e a ousadia que demonstra.

Porto eleva o preço para 100 milhões de euros

E o melhor para o Liverpool é que o Porto está aberto à ideia de vender, mas sob suas próprias condições. Depois de renovar o contrato de Gomes na semana passada até junho de 2031, o Porto elevou o valor da multa rescisória de 80 milhões para 100 milhões de euros, o equivalente a 84,6 milhões de libras esterlinas e 112 milhões de dólares, deixando claro que não aceitará menos do que essa quantia.

Ao explicar a renovação, o técnico do Porto, Francesco Farioli, disse: "A renovação do contrato de William Gomes? Ele é um daqueles jogadores que precisam de tempo para se adaptar. Nos primeiros seis meses, aproveitou o tempo para se adaptar e, na temporada passada, percebemos sua qualidade, mas lhe faltava constância".

E prosseguiu: "Agora estamos falando de um jogador diferente, que manteve seu nível e amadureceu de forma notável, não apenas no seu estilo de jogo, mas também na sua preparação para competir, pois faz questão de seguir uma dieta e uma rotina de treinos rigorosas".

Farioli acrescentou: "A renovação do contrato era necessária, e o valor da multa rescisória prevista no contrato me tranquiliza. Se outro clube aparecer, terá de pagar tudo o que puder, mas eu gostaria que ele ficasse por alguns meses mais. É um jogador fundamental e um dos titulares".

A terceira investida de Ward em Portugal

Durante sua passagem anterior como diretor esportivo do Liverpool, Julian Ward (45 anos) mostrou disposição para atacar o mercado português, sendo o responsável por levar Luis Díaz, do Porto, e Darwin Núñez, do Benfica, a Anfield em duas negociações milionárias.

Agora, parece que Ward se prepara para uma terceira investida em Portugal, desta vez por William Gomes, mas está claro que conseguir o futuro sucessor de Salah exigirá o desembolso de uma nova quantia enorme.







