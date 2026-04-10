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Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

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O Liverpool põe fim à incerteza e está perto de um novo acordo

I. Konate
Real Madrid
Liverpool

O Liverpool vai renovar o contrato de Ibrahima Konaté, que está prestes a expirar. Fabrizio Romano informa que ainda não foi assinado nenhum acordo, mas que as negociações estão indo bem.

O zagueiro de 26 anos ainda tem contrato até o verão de 2026. Havia uma chance real de Konaté deixar o Liverpool sem custo de transferência, mas essa incerteza parece estar chegando ao fim.

No verão de 2021, o Liverpool pagou uma quantia considerável pelo jogador da seleção francesa. Na época, o atual campeão nacional repassou 40 milhões de euros ao RB Leipzig.

No início, sob o comando de Jürgen Klopp, Konaté ainda não era titular, mas ao longo dos anos se tornou um importante zagueiro central ao lado de Virgil van Dijk.

O zagueiro central disputou até agora 175 partidas pelos Reds e marcou sete gols. Também nesta temporada, o francês já soma 43 partidas.

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O Real Madrid pareceu, por muito tempo, muito interessado nos serviços de Konaté. O clube madrilenho teria feito várias ofertas de contrato ao zagueiro, mas elas foram rejeitadas na época.

Em novembro, o Real Madrid desistiu das negociações, permitindo que o Liverpool continuasse as discussões sobre o contrato. O atual quinto colocado da Premier League está confiante de que o acordo será assinado em breve.

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