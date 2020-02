O Liverpool ficou ainda mais forte sem Coutinho, opina Simeone

Para treinador do Atlético de Madrid, time de Klopp se fortaleceu ainda mais após a saída do brasileiro e tem tudo para fazer história no futebol

Quando Philippe Coutinho deixou o e se transferiu para o muitos acreditavam que o clube inglês iria se enfraquecer. Porém, para Diego Simeone, técnico do , foi justamente o contrário que aconteceu.

“Até podia parecer que o time ia se enfraquecer com a saída de Coutinho, mas pelo contrário, o time ficou ainda mais forte e continua melhorando. Isso diz muito sobre os jogadores que estão lá”, disse o argentino em entrevista concedida antes do duelo que colocará Atlético e Liverpool frente a frente pelas oitavas de final da .

Atual campeão da competição, o time de Jurgen Klopp tem tudo para ganhar a edição atual da Premier League e vem muito forte para tentar o bicampeonato europeu. Com a difícil missão de parar os Reds, Simeone não poupou elogios à equipe adversária.

“Sempre falamos de grandes times ao longo dos anos e eu não tenho dúvidas de que o Liverpool fará história como um dos grandes, porque é uma equipe diferente de todas as outras que admiramos no passado”, contou o treinador colchonero.

Além disso, Simeone enalteceu Jurgen Klopp por ser um treinador que agrega muitas alternativas a seu time, o que faz com que o estilo de jogo dos atuais campeões da Champions seja forte em todas as áreas do jogo e seja capaz de se adaptar às mais variadas situações.

“Vamos enfrentar um time magnífico, muito bem treinado por um técnico que é diferente e dá diferentes alternativas a seu time. Eles podem contra-atacar, fazer um jogo de posicionamento, são fortes na bola aérea e estão montando essa equipe há quatro anos”, opinou Simeone.

Agora, cabe ao argentino e ao Atlético de Madrid tentar parar o Liverpool de Mané, Salah, Firmino e cia. O jogo de ida do confronto acontece nesta terça-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, palco da final da competição do ano passado, que terminou com os Reds campeões.