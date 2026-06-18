O Liverpool faz uma oferta astronômica de 100 milhões de euros por jogador que disputou a Copa do Mundo

O Liverpool fez uma oferta de nada menos que cem milhões de euros por Yan Diomande. É o que informam a Sky Deutschland e Fabrizio Romano. No entanto, o clube do ponta-esquerda de 19 anos, o RB Leipzig, rejeitou a proposta.

Diomande já vem sendo associado ao Liverpool há algum tempo. Mas agora os ingleses também apresentaram uma primeira oferta.

O valor total da oferta é de cerca de cem milhões de euros: um montante fixo de noventa milhões de euros, mais dez milhões de euros em bônus.

Se o Leipzig tivesse aceitado essa oferta, Diomande ficaria em terceiro lugar entre as contratações mais caras do Liverpool, atrás de Alexander Isak (145 milhões de euros) e Florian Wirtz (125 milhões de euros).

No entanto, o clube alemão recusou a oferta. O Leipzig almeja um valor de cerca de 120 milhões de euros e espera que mais clubes, incluindo o Paris Saint-Germain, entrem na disputa pelo jogador da seleção da Costa do Marfim, que atualmente está disputando a Copa do Mundo.

Espera-se que o Liverpool apresente uma segunda oferta em breve. O clube do técnico Andoni Iraola já está ciente das condições pessoais e dos desejos de Diomande, e não prevê que isso represente qualquer problema.

O Leipzig contratou Diomande no ano passado por 20 milhões de euros do CD Leganés. Desde então, o jogador destro disputou 36 partidas oficiais pelo Leipzig: 13 gols e 10 assistências.