O Liverpool se prepara para apresentar sua primeira proposta oficial pela contratação do ponta francês Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, num movimento sério para reforçar seu ataque após a saída de Mohamed Salah ao fim da temporada 2025-2026.

De acordo com o jornal britânico "The Athletic", o internacional francês surgiu como primeiro e único alvo da diretoria de Anfield, sobretudo depois que o jogador manifestou um desejo forte e decisivo de viver uma nova experiência na Premier League e vestir a camisa do Liverpool.

Apesar de o Paris Saint-Germain, campeão da Europa, ter fixado o valor de mercado de seu atleta em cerca de 145 milhões de libras esterlinas, o Liverpool se recusa a ceder a esse número astronômico.

O jornal citou fontes próximas às negociações, segundo as quais o Liverpool planeja oficializar seu interesse com uma proposta que não ultrapassa 100 milhões de libras esterlinas, apoiando-se em um forte trunfo: a recusa total do jogador à ideia de renovar seu contrato, que ainda tem apenas dois anos de duração, e sua insistência em se transferir para Merseyside.

Essa grande aposta do Liverpool recai sobre um jogador que provou seu valor com números, já que Barcola disputou 49 partidas na temporada passada, nas quais marcou 13 gols e deu 7 assistências, sendo um elemento decisivo na conquista dos títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões, apesar da acirrada concorrência com Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué pela posição de ponta esquerda.

Vale lembrar que Barcola, formado na academia do Lyon e que chegou ao Paris em agosto de 2023, disputou 152 partidas com a camisa do clube parisiense, nas quais marcou 39 gols e deu 37 assistências, o que o torna o sucessor ideal para suprir a lacuna deixada por Mohamed Salah pelo lado direito, apesar de sua posição principal ser a de ponta esquerda.