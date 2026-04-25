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Football - FA Premier League - Liverpool FC v Crystal Palace FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, April 25, 2026: Liverpool s Andy Robertson celebrates with team-mate Curtis Jones (R) after scoring the second goal during the FA Premier League match between Liverpool FC and Crystal Palace FC at Anfield. (Photo by David Rawcliffe Propaganda) LIVERPOOL Anfield MERSEYSIDE ENGLAND Copyright: xDavidxRawcliffex P2026-04-25-Liverpool_Crystal_Palace-72Imago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

O Liverpool está quase garantindo sua vaga na Liga dos Campeões; indignação em Anfield com o gol absurdo sofrido

Liverpool x Crystal Palace
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

O Liverpool conquistou uma emocionante vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace na tarde de sábado. A equipe de Arne Slot parecia estar em vantagem por um bom tempo, sofreu um gol absurdo e resistiu a um final de jogo tenso, antes de garantir a vitória nos acréscimos. Graças aos gols de Alexander Isak, Andrew Robertson e Florian Wirtz, o Liverpool conquistou os três pontos. Os Reds permanecem na quarta posição da Premier League e praticamente já garantiram uma vaga na Liga dos Campeões.

Slot escalou Cody Gakpo e Mohamed Salah nas laterais no sábado, enquanto Ryan Gravenberch e Jeremie Frimpong tiveram que se contentar com uma entrada no segundo tempo. Virgil van Dijk, como de costume, estava no time titular, enquanto a posição de atacante foi ocupada por Alexander Isak.

A partida começou animada em Anfield, onde o Liverpool já criou perigo logo no início com Van Dijk e Salah. O time da casa escapou de um gol contra quando Brennan Johnson desperdiçou uma chance enorme.

No meio do primeiro tempo, houve agitação após a marcação de um pênalti a favor do Liverpool por uma suposta falta em Salah. Após a intervenção do VAR, porém, a decisão foi revertida, para frustração de Slot. Pouco depois, a torcida se manifestou com um protesto contra os preços dos ingressos.

Aos 35 minutos, o Liverpool finalmente abriu o placar com Isak, que aproveitou uma situação caótica na área. O sueco reagiu com agilidade e mandou a bola para o fundo da rede com um voleio de primeira, passando por Dean Henderson. Aos 40 minutos, Robertson ampliou a vantagem após um contra-ataque relâmpago, permitindo que o Liverpool fosse para o intervalo com uma vantagem confortável, apesar do jogo desorganizado.

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No segundo tempo, o jogo continuou instável e o Crystal Palace teve várias oportunidades nos contra-ataques. O goleiro do Liverpool, Frederick Woodman, destacou-se com algumas defesas brilhantes e manteve sua equipe na partida. Ao mesmo tempo, a ameaça dos visitantes crescia a cada minuto.

Aos 71 minutos, surgiu o gol bizarro do Crystal Palace. Woodman se machucou após uma defesa, mas o árbitro deixou o jogo continuar, e Daniel Muñoz aproveitou o rebote para mandar a bola para o gol vazio: 2 a 1. O lance causou indignação nas arquibancadas e descrença no Liverpool.

Na fase final, o Liverpool passou a viver momentos de tensão. Aos 84 minutos, o time da casa escapou milagrosamente do empate quando o substituto Jørgen Strand Larsen passou a bola por Woodman, mas viu a bola passar rente à trave.

Já nos acréscimos, a decisão acabou por pender para o lado do Liverpool. Através de uma jogada inteligente de Alexis Mac Allister, a bola chegou a Wirtz, que com um belo voleio de primeira acertou na parte interna da trave: 3 a 1.

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