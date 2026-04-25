O Liverpool está quase garantindo sua vaga na Liga dos Campeões; indignação em Anfield com o gol absurdo sofrido

O Liverpool conquistou uma emocionante vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace na tarde de sábado. A equipe de Arne Slot parecia estar em vantagem por um bom tempo, sofreu um gol absurdo e resistiu a um final de jogo tenso, antes de garantir a vitória nos acréscimos. Graças aos gols de Alexander Isak, Andrew Robertson e Florian Wirtz, o Liverpool conquistou os três pontos. Os Reds permanecem na quarta posição da Premier League e praticamente já garantiram uma vaga na Liga dos Campeões.

Slot escalou Cody Gakpo e Mohamed Salah nas laterais no sábado, enquanto Ryan Gravenberch e Jeremie Frimpong tiveram que se contentar com uma entrada no segundo tempo. Virgil van Dijk, como de costume, estava no time titular, enquanto a posição de atacante foi ocupada por Alexander Isak.

A partida começou animada em Anfield, onde o Liverpool já criou perigo logo no início com Van Dijk e Salah. O time da casa escapou de um gol contra quando Brennan Johnson desperdiçou uma chance enorme.

No meio do primeiro tempo, houve agitação após a marcação de um pênalti a favor do Liverpool por uma suposta falta em Salah. Após a intervenção do VAR, porém, a decisão foi revertida, para frustração de Slot. Pouco depois, a torcida se manifestou com um protesto contra os preços dos ingressos.

Aos 35 minutos, o Liverpool finalmente abriu o placar com Isak, que aproveitou uma situação caótica na área. O sueco reagiu com agilidade e mandou a bola para o fundo da rede com um voleio de primeira, passando por Dean Henderson. Aos 40 minutos, Robertson ampliou a vantagem após um contra-ataque relâmpago, permitindo que o Liverpool fosse para o intervalo com uma vantagem confortável, apesar do jogo desorganizado.

No segundo tempo, o jogo continuou instável e o Crystal Palace teve várias oportunidades nos contra-ataques. O goleiro do Liverpool, Frederick Woodman, destacou-se com algumas defesas brilhantes e manteve sua equipe na partida. Ao mesmo tempo, a ameaça dos visitantes crescia a cada minuto.

Aos 71 minutos, surgiu o gol bizarro do Crystal Palace. Woodman se machucou após uma defesa, mas o árbitro deixou o jogo continuar, e Daniel Muñoz aproveitou o rebote para mandar a bola para o gol vazio: 2 a 1. O lance causou indignação nas arquibancadas e descrença no Liverpool.

Na fase final, o Liverpool passou a viver momentos de tensão. Aos 84 minutos, o time da casa escapou milagrosamente do empate quando o substituto Jørgen Strand Larsen passou a bola por Woodman, mas viu a bola passar rente à trave.

Já nos acréscimos, a decisão acabou por pender para o lado do Liverpool. Através de uma jogada inteligente de Alexis Mac Allister, a bola chegou a Wirtz, que com um belo voleio de primeira acertou na parte interna da trave: 3 a 1.