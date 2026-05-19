O Liverpool e a adidas evocam a nostalgia do final dos anos 80 com um novo e deslumbrante uniforme titular para a temporada 2026-27, inspirado nas lendas do clube

O Liverpool e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27 — e é uma homenagem impressionante a uma das épocas mais icônicas da história dos Reds.

Inspirado nas lendárias camisas da adidas usadas entre 1989 e 1991, o novo design traz de volta o inesquecível padrão geométrico que se tornou sinônimo da equipe campeã de Kenny Dalglish. A base em vermelho intenso é combinada com detalhes em branco nítido no escudo e na marca adidas, conferindo à camisa um visual retrô clean, sem deixar de parecer inconfundivelmente moderna.

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A campanha de lançamento, repleta de nostalgia, mergulha de cabeça na história do clube, com as lendas do Liverpool Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen e Bruce Grobbelaar reimaginados digitalmente como eram em 1989 ao lado de estrelas atuais, incluindo Florian Wirtz. Sob o slogan “Greatness Is Timeless” (A grandeza é atemporal), a adidas aproveitou diretamente a crescente obsessão do futebol pela cultura retrô, e os torcedores provavelmente vão adorar.

Mais do que apenas um remake, porém, a camisa combina a estética old-school com tecnologia de desempenho moderna, unindo o estilo tradicional aos mais recentes materiais CLIMACOOL+ da adidas.

O uniforme já está disponível na loja do Liverpool FC, na adidas e em outras lojas de artigos esportivos.



