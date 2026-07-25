O futuro de Vinícius Júnior continua a alimentar a polémica no mercado de transferências, num contexto em que as negociações para a renovação do seu contrato com o Real Madrid se encontram bloqueadas.

O contrato do internacional brasileiro com o Real Madrid termina no verão do próximo ano, ao passo que as negociações para a sua renovação não registaram, até ao momento, qualquer progresso concreto.

O nome de Vinícius começou a ser mencionado nos corredores dos grandes clubes da Premier League, apesar de as opções disponíveis para o craque brasileiro parecerem limitadas até agora, segundo o jornalista Ben Jacobs.

Ben Jacobs revelou que os representantes de Vinícius Júnior ofereceram o nome do extremo do Real Madrid ao Liverpool como possível opção durante o atual mercado de transferências de verão. Ainda assim, o Liverpool não abriu quaisquer negociações sérias ou diretas para contratar o jogador, uma vez que os reds se concentram atualmente em reforçar a posição de extremo-direito.

Jacobs assinalou que, caso Vinícius decida deixar o Real Madrid neste verão, o Arsenal continua a ser o único destino interessado neste negócio até agora, perante a ausência de um verdadeiro interesse por parte dos restantes clubes.

Referiu que o Arsenal lida com o dossiê com cautela devido às complexidades dentro do Real Madrid, mas está disposto a abrir as portas às negociações caso receba sinais positivos por parte do jogador e dos seus representantes.

E concluiu: «Ao mesmo tempo, o campeonato saudita continua a sonhar com a contratação do craque brasileiro, acreditando-se que o Al-Ahli seria o destino mais provável caso o jogador manifeste disponibilidade para a transferência, sabendo-se que uma proposta de cinco anos no valor de mil milhões de euros já lhe havia sido apresentada no ano passado.»