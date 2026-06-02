O Liverpool confirmou oficialmente o sucessor de Arne Slot três dias após a demissão

Andoni Iraola é o novo técnico do Liverpool, segundo informou Fabrizio Romano nesta terça-feira. O jornalista italiano especializado em mercado de transferências já havia divulgado no fim de semana passado que o espanhol era o favorito para substituir Arne Slot.
No sábado à tarde, Slot foi demitido repentinamente do Liverpool. O técnico nascido em Bergentheim foi dispensado pelos serviços prestados e recebeu oito milhões de euros dos Reds.
Logo ficou claro que Iraola era o candidato ideal para substituir Slot. Na última temporada, ele causou grande impacto no Bournemouth. O clube chegou até mesmo a se classificar para as competições europeias.
Iraola esteve em negociações com vários clubes nas últimas semanas. O espanhol conversou com o Crystal Palace, o AC Milan e o Bayer Leverkusen.
No fim das contas, o espanhol optou pelo Liverpool. Ele vai assinar um contrato até meados de 2029 em Anfield Road.
Iraola iniciou sua carreira de técnico no AEK Larnaca. Passando pelo CD Mirandés e pelo Rayo Vallecano, ele chegou ao Bournemouth em 2023. Agora, ele troca esse clube pelo Liverpool.