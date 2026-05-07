O Liverpool atende aos protestos dos torcedores: estes são os preços dos ingressos para a próxima temporada

O Liverpool decidiu rever para baixo o aumento de preço dos ingressos que havia sido planejado. Os torcedores do clube já haviam deixado bem claro, durante os jogos de abril, que não estavam satisfeitos com os planos de aumentar o preço dos ingressos e dos abonos nos próximos anos, e o clube decidiu agora atender a essa demanda.

Inicialmente, o plano era que os preços dos ingressos em Anfield aumentassem nas próximas três temporadas, acompanhando a inflação. Isso gerou grande insatisfação entre os torcedores no mês passado.

Assim, durante o jogo em casa contra o Fulham, eles já exibiram uma faixa com a mensagem “No to ticket price increase”. E durante a partida em casa contra o Crystal Palace, eles ergueram em massa cartões amarelos com a mensagem “Caution, Anfield's soul at risk”.

Assim, decidiu-se agora aumentar os preços menos do que inicialmente planejado. Na próxima temporada, os ingressos serão 3% mais caros em relação a esta temporada. Para a temporada 2027/28, os preços serão novamente congelados.

Os ingressos de temporada mais baratos do Liverpool custarão cerca de 850 euros na próxima temporada, e os mais caros, cerca de 1.075 euros. Os preços dos ingressos avulsos ficarão entre 35 euros e 72,50 euros.

Em uma declaração conjunta, grupos de torcedores manifestaram sua satisfação: “Acolhemos com satisfação a decisão do Liverpool de não dar continuidade ao modelo de preços de ingressos de três anos anunciado anteriormente.”

“Após protestos e conversas com a diretoria dos torcedores nos últimos dias, o clube comprometeu-se a apresentar uma nova proposta que nos permitirá analisar a fundo como podemos reduzir, a longo prazo, os custos e aumentar a acessibilidade para os torcedores.”

“Entendemos que alguns ficarão desapontados com o aumento dos preços dos ingressos para a próxima temporada, mas queremos garantir aos torcedores que continuaremos em diálogo com o clube e faremos o possível para encontrar outras soluções no futuro.”