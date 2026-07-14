O Liverpool abre as portas para que Slot assuma o comando da seleção holandesa

O jornal holandês “De Telegraaf” revelou que o clube inglês Liverpool está tomando medidas sérias para abrir caminho para que seu ex-técnico, Arne Slot, assuma o comando técnico da Seleção Holandesa de Futebol.

A reportagem explicou que a diretoria do clube inglês está trabalhando em acordos específicos para garantir que não perca seus direitos financeiros caso o técnico holandês aceite assumir a responsabilidade técnica da seleção nacional, após a decisão de demiti-lo do cargo no final da última temporada.

Slot é o principal candidato à sucessão de Koeman

Arnie Slot é considerado um dos principais candidatos a assumir o comando técnico da seleção holandesa, sucedendo a Ronald Koeman, que apresentou sua demissão do cargo de técnico após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção holandesa havia sido eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final de forma dolorosa, ao perder para a seleção marroquina nos pênaltis, o que gerou uma onda de críticas contra Koeman e o levou a apresentar sua demissão.

Liverpool encerra contrato com Slot

Por sua vez, o Liverpool tomou a decisão de dispensar Arne Slot do cargo de técnico da equipe principal após o término da última temporada, considerada decepcionante, já que o time vermelho não conseguiu conquistar nenhum título.

Acordos financeiros inteligentes que satisfazem todas as partes

De acordo com o que revelou o jornal “The Telegraph”, o Liverpool pretende estabelecer acordos financeiros inovadores que garantam ao clube o recebimento da indenização devida, assegurando ao mesmo tempo que o técnico não sofra nenhum prejuízo financeiro.

O plano inclui aumentar o salário de Slot durante seu primeiro ano como técnico da seleção holandesa para o mesmo valor que ele receberia se permanecesse no cargo no Liverpool até o fim do contrato.

Esses acordos significam que Slot não sofrerá qualquer prejuízo financeiro em decorrência de sua saída antecipada, além de pouparem ao Liverpool quantias significativas que seriam pagas ao técnico caso ele permanecesse até o término do contrato, previsto para o verão de 2027.