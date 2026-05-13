O técnico do Girona, Míchel, que está claramente na mira do Ajax, também desperta grande interesse do Bayer Leverkusen. É o que informa o jornal alemão BILD. Com isso, o Ajax passa a ter, de repente, um concorrente de peso na disputa pelo técnico espanhol.

O diretor técnico Jordi Cruijff está ocupado com os preparativos para a próxima temporada, tanto no que diz respeito ao elenco quanto à comissão técnica. Como possível sucessor de Óscar Garcia, o nome de Míchel já vem sendo cogitado há algum tempo em Amsterdã.

Segundo fontes bem informadas, as primeiras conversas já teriam ocorrido. O colunista Henk Spaan, do Het Parool, chegou a dar a entender que Míchel já teria chegado a um acordo com o Ajax há uma semana. Davy Klaassen também falou sobre o técnico no início desta semana na Ziggo Sport.

No entanto, os amsterdenses devem ficar atentos, já que agora também o Bayer Leverkusen tem o nome do técnico do Girona em sua lista de candidatos. Segundo o BILD, Míchel já estava fortemente cotado há um ano para suceder Xabi Alonso no clube alemão.

Na época, porém, a escolha recaiu sobre Erik ten Hag, que foi demitido após apenas algumas partidas. O dinamarquês Kasper Hjulmand assumiu o comando, mas também não conseguiu convencer.

O Leverkusen, que ainda disputou a Liga dos Campeões nesta temporada, está passando por um ano decepcionante. A equipe de Hjulmand está em sexto lugar, o que significa que o clube disputará a Liga Europa na próxima temporada.

Após passagens bem-sucedidas pelo Rayo Vallecano, Huesca e Girona, Míchel também vem enfrentando muito mais dificuldades nas duas últimas temporadas. No ano passado, sua equipe terminou na décima sexta posição, enquanto o Girona está novamente envolvido na briga contra o rebaixamento nesta temporada. Com a 18ª posição atual e ainda três rodadas pela frente, a situação está longe de ser desesperadora: as diferenças entre as equipes na LaLiga são, de fato, muito pequenas.