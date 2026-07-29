Uma camisa para o próximo século do futebol de Estocolmo

Em um cenário do futebol frequentemente dominado pela visão de curto prazo da próxima janela de transferências ou da próxima rodada, o Djurgardens IF está adotando uma perspectiva significativamente mais longa. Para celebrar seu 135º aniversário, o clube de Estocolmo e a parceira técnica adidas revelaram uma camisa comemorativa que não é apenas uma peça de material esportivo, mas uma ponte simbólica entre o passado e um futuro muito distante.

A camisa de aniversário foi criada em torno de uma ideia simples, mas poderosa: um clube de futebol é maior do que qualquer indivíduo. Jogadores, técnicos e torcedores passam a fazer parte de sua história antes de transmiti-la aos que vêm depois. Guiado por seu lema duradouro, Alltid Oavsett (Sempre, independentemente), o Djurgårdens IF se manteve forte por 135 anos, e muito depois de a geração de hoje desaparecer, o clube permanecerá.

Björn Lundevall, chefe de Marketing e Comunicação do Djurgårdens IF, explicou a filosofia por trás do projeto: "Nosso 135º aniversário é um momento para celebrar a incrível cultura local de apoio que define este clube há gerações. O Djurgårdens IF se tornou parte da identidade de Estocolmo, e esta camisa é um lembrete de que somos apenas guardiões temporários de algo muito maior do que nós mesmos. Estamos convidando cada torcedor e cada morador de Estocolmo a sonhar com ousadia sobre o futuro e transmitir esse amor àqueles que virão depois de nós.

O carnê de temporada de 2161 e a cápsula do tempo

O que realmente diferencia este lançamento dos uniformes padrão inspirados no retrô vistos pela Europa é a cláusula do carnê de temporada de 2161. Cada camisa original de aniversário poderá ser resgatada para entrada em partidas no ano de 2161, exatamente 135 anos a partir de agora. Para dar vida a essa ideia, cada Camisa de Aniversário também serve como um carnê de temporada simbólico para a temporada de 2161.

O clube está levando a preservação desse legado a sério. Para reforçar o conceito, uma camisa exclusiva será preservada em uma vitrine segura de conservação com controle climático, que permanecerá lacrada até o início da temporada de 2161. Isso garante que, mesmo que relíquias familiares individuais se percam com o tempo, uma versão impecável da peça existirá para ser apresentada aos torcedores do século 22.

Henrik Hallberg, diretor de PR e Comunicação de Marca da adidas Nordics, destacou o peso cultural da colaboração: “Camisas de futebol estão entre os símbolos de identidade mais poderosos do esporte. O Djurgårdens IF é um clube com profundas raízes locais, um caráter inconfundível de Estocolmo e uma relevância cultural que perdura há gerações. Com esta camisa, quisemos celebrar essa identidade ao mesmo tempo em que expressamos a ideia de que a história do clube ainda está sendo escrita pelas futuras gerações de moradores de Estocolmo.

Homenageando a identidade Järnkaminerna

Visualmente, o uniforme se afasta das tradicionais listras azuis para prestar homenagem a uma parte específica da história do clube. O design se inspira em uma das identidades mais duradouras do Djurgårdens IF: Järnkaminerna ("Os Fogões de Ferro"). O apelido surgiu a partir das camisas listradas originais do clube, combinadas com o estilo duro dos jogadores e seu espírito incendiário. Hoje, o termo é usado como um símbolo do espírito do Djurgården, representando autossacrifício, determinação e lealdade.

A estética reflete perfeitamente essa herança industrial. Uma paleta em cinza-aço com detalhes metálicos presta tributo ao apelido, enquanto o escudo original do clube em forma de estrela de quatro pontas retorna ao peito como uma referência à sua história inicial. Um detalhe sob medida em homenagem ao fundador John G. Jansson conecta ainda mais as origens do clube com as gerações que ainda estão por vir.

Uma estreia comunitária em campo

A campanha usada para lançar o uniforme ficou longe da fotografia de moda com alto brilho, optando em vez disso por uma abordagem mais pé no chão. A campanha traz rostos familiares de Estocolmo, torcedores de todas as idades, celebrando a comunidade que sempre definiu o Djurgårdens IF. Juntos, os retratos, fotografados no restaurante do próprio clube, “Kaminen”, capturam um clube profundamente enraizado em sua identidade local, com uma geração passando sua paixão para a seguinte.

Os torcedores não terão de esperar muito para ver o uniforme em ação em campo, mesmo que tenham um século de espera para usá-lo como ingresso. O time masculino estreará a camisa contra o Västerås SK em 3 de agosto, enquanto o time feminino a vestirá contra o IK Uppsala no início de 8 de agosto.