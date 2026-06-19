O Leeds United quer causar sensação e está de olho em um jogador com 82 partidas na Liga dos Campeões

O Leeds United pretende causar sensação com a contratação de Julian Brandt, segundo informou Graham Smyth, jornalista do Yorkshire Evening Post, nesta sexta-feira.

O meio-campista alemão está atualmente sem contrato e pode escolher entre vários clubes. Smyth escreve que várias equipes da Liga dos Campeões já lhe fizeram uma proposta.

Mesmo assim, o Leeds acredita ter chances. O clube da Premier League apresentará em breve uma proposta ao meio-campista de 30 anos.





Brandt jogava pelo Borussia Dortmund desde 2019, clube que o contratou na época por 25 milhões de euros do Bayer Leverkusen.

Em Dortmund, ele disputou 307 partidas. Nelas, marcou 57 gols e deu 70 assistências para gols de seu clube.

Brandt disputou 82 partidas na Liga dos Campeões, tanto pelo Leverkusen quanto pelo Dortmund. Ele marcou nove gols na competição.

Além disso, ele disputou 48 partidas pela seleção alemã. Sua última partida foi em novembro de 2024, quando atuou por 60 minutos na partida da Liga das Nações contra a Hungria.











