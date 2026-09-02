O Lecce confirma: "Contatos com o Milan por Tiago Gabriel, eis por que não deu certo"

Stefano Trinchera, responsável pela área técnica do Lecce, fala em entrevista coletiva para fazer um balanço ao fim da janela de transferências: "Esta entrevista coletiva encerra um mercado intenso e complicado. O mercado de dois meses complica a vida de todo mundo. Estou contente porque chegaram jogadores que se encaixam bem nas nossas necessidades e no nosso modelo de jogo. São alvos que queríamos muito. Agradeço ao clube, ao presidente Sticchi Damiani, que deu grande apoio. Ele facilitou o meu caminho em todas as situações delicadas. Estou contente com tudo o que fizemos nestes meses, hoje mergulhamos de cabeça na gestão do dia a dia. Também respiramos aliviados por causa daquelas distrações que a janela de transferências traz aos nossos jogadores. Fizemos coisas sensatas. Realizamos um trabalho importante nas saídas, e o exercício mais difícil foi segurar os jogadores-chave. Não foi fácil. Os nossos jogadores recebiam sondagens todos os dias, resisti pensando que nesta equipe poderiam ser feitas três ou quatro mudanças para elevar o nível. Foi o que aconteceu. Além do desconforto da situação de Banda e da transferência de Ramadani, em nove onze avos a equipe é a mesma do ano passado. Elevamos o nível, depois a palavra passa para o campo".





SOBRE TIAGO GABRIEL - "Nós o queríamos muito, ele estava na boca de todo mundo. Não havia condições para concluir uma operação vantajosa para o clube, somos um clube sólido que pode se dar ao luxo de não vender um jogador importante. Falei com ele e ontem com Jorge Mendes. Há máxima disponibilidade entre as partes. Tínhamos combinado que discutiríamos o contrato no fim da janela se ele permanecesse. Gostei da postagem que o garoto fez no Instagram. É um garoto sério, maduro e inteligente, tinha a possibilidade de ir para um grande clube que mudaria a vida dele, mas este não era o momento certo. Agora recomeçamos com máxima atenção, em um campeonato em que até os promovidos fizeram uma janela estelar. Precisamos lutar com o espírito certo e Tiago será um protagonista".