Walid Regragui tornou-se candidato a assumir o comando técnico da seleção do Equador, com o antigo treinador da seleção marroquina a mostrar interesse em viver a sua primeira experiência como treinador na América do Sul.

A rede Africa Soccer noticiou, citando relatos da imprensa equatoriana, que Regragui é um dos nomes em estudo pela Federação Equatoriana para suceder a Sebastián Beccacece no comando da seleção principal.

A seleção do Equador tinha-se apurado para os 16 avos de final do Mundial de 2026, antes de ser eliminada pelo México.

Segundo as informações, pessoas próximas de Regragui informaram as partes interessadas de que ele está aberto a assumir o comando da seleção do Equador, desde que as negociações entre as duas partes decorram da forma que o satisfaça.

Regragui não é o único nome de destaque na lista da Federação Equatoriana, que inclui também o português Paulo Bento, os argentinos Marcelo Gallardo e Eduardo Domínguez, além dos treinadores espanhóis Miguel Ángel Ramírez e Robert Moreno.

A Federação Equatoriana pretende nomear o novo treinador antes da segunda semana do próximo mês, de modo a dar-lhe tempo suficiente para preparar as datas FIFA marcadas para setembro, outubro e novembro.