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FrankrijkIMAGO
Siep Engelen

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O L’Équipe já está farto do jogador da França e lhe dá nota 2: “Um pesadelo”

Copa do Mundo
França
Inglaterra
R. Cherki

O dramático primeiro tempo da partida entre França e Inglaterra na Copa do Mundo também deixou sua marca na mídia francesa. O *L’Équipe*, como de costume, atribui notas e não mede palavras. 

Especialmente Rayan Cherki, que normalmente é uma estrela mundial no Manchester City, foi duramente criticado pelo jornal esportivo. Assim como outros quatro companheiros de equipe, ele recebeu a nota 2 por sua atuação. 

“Será que ele pretendia virar a hierarquia de cabeça para baixo depois da pré-temporada? O ex-jogador do Lyon teve um bom desempenho nos primeiros dez minutos, mas o que se seguiu pareceu um pesadelo: escolhas erradas, passes lentos, pouco empenho defensivo.” 

Além disso, o L’Équipe não entende nada da atitude “irritante” de Cherki durante este Mundial. Durante o primeiro intervalo para hidratação, o craque voltou a entrar em conflito com Deschamps. “Ele teve a brilhante ideia de brigar com Deschamps durante o intervalo”, escreve o jornal com cinismo. 

Cherki, aliás, não é o único jogador que recebeu nota 2. Désiré Doué, Theo Hernández, Ibrahima Konaté e Malo Gusto receberam a mesma avaliação. Gusto foi o único desse grupo que Deschamps deixou em campo após o intervalo. Hugo Guillemet, jornalista do L’Équipe, não tem nada de bom a dizer sobre o primeiro tempo dos franceses. 

“Esse jogo foi totalmente ridículo. Parecia que nada tinha sido preparado e cada um fazia o que bem entendia. Parecia um jogo de futsal com jogadores completamente exaustos e que já não se importavam mais com nada. Eles estavam mais ansiosos para tomar banho”, reclama ele. 

“Eles não sentiam nem um pouco de orgulho? É uma Copa do Mundo! Todo mundo ri no final, mas você leva seis gols. Eles enfrentaram duas seleções de ponta e, nas duas vezes, foi um grande fracasso”, conclui Guillemet.

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