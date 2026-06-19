O L’Équipe contradiz o De Telegraaf: o Ajax pode pagar milhões a mais por Henrique

Na manhã de sexta-feira, Mike Verweij, do De Telegraaf, informou que o Ajax e o AS Monaco chegaram a um acordo sobre Caio Henrique por uma quantia de nove milhões de euros, mas o L’Équipe agora informa que esse valor é consideravelmente maior.

Na noite de quinta-feira, o Foot Mercato informou que o Ajax está interessado no lateral-esquerdo brasileiro, que, por sua vez, gostaria de se transferir para Amsterdã. Meio dia depois, Jordi Cruijff chegou a um acordo com o Mônaco. Segundo Verweij, trata-se de uma quantia de nove milhões de euros.

O jornal francês, no entanto, dispõe de outras informações sobre a transferência do jogador da seleção brasileira. Segundo o L’Équipe, não se trataria de um valor de nove milhões de euros, mas de dez milhões de euros, sem contar os bônus.

Além disso, o Mônaco receberia três milhões de euros em bônus. O clube francês também teria negociado uma participação de 25% em uma eventual revenda do lateral. Com isso, o possível valor da transferência, segundo o L’Équipe, é consideravelmente mais alto do que o montante divulgado pelo De Telegraaf no início da manhã.

Agora, o Ajax precisa chegar a um acordo com o próprio jogador. Há negociações sobre um contrato válido até meados de 2029 ou 2030.

Henrique, por sua vez, está muito ansioso para ir para Amsterdã. Ele acredita que, no Ajax, poderá voltar a chamar a atenção do técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Anteriormente, ele disputou cinco partidas pela seleção brasileira.

O lateral-esquerdo chegou no verão de 2020, vindo do Atlético de Madrid, e desde então se tornou uma peça fundamental no Stade Louis II. No total, disputou 211 partidas pelo Mônaco, nas quais marcou três gols e deu nada menos que 41 assistências.