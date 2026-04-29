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Khvicha KvaratskheliaIMAGO
Lars Capiau

Traduzido por

O L’Équipe atribui duas notas 9 após um espetáculo de futebol incrível entre PSG e Bayern

PSG x Bayern de Munique
PSG
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
K. Kvaratskhelia
L. Diaz

Foi um verdadeiro deleite para todos os fãs de futebol na noite de terça-feira passada. O espetáculo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique (5 a 4) foi emocionante durante os noventa minutos, como também considera a imprensa francesa.

Futebol total”, titula L’Équipe. O importante jornal esportivo viu “as duas melhores equipes da Europa” se enfrentarem no Parc des Princes, em uma partida memorável que “resultou em uma batalha fenomenal de intensidade e qualidade técnica sem precedentes”.

O espetáculo futebolístico foi “impressionante, brilhante e de tirar o fôlego” e, naturalmente, houve vários protagonistas. O L'Équipe, um jornal de avaliação rigorosa, atribuiu duas notas 9 nos relatórios dos jogadores.

Pelo Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia recebeu a segunda melhor nota. “Como sempre na Liga dos Campeões, foi uma partida cheia de determinação e perseverança”, escreve o jornal francês.

“Ele mostrou fome nos duelos, travou uma batalha acirrada com Dayot Upamecano e foi frequentemente forçado por Josip Stanisic a jogar de costas para o gol. Isso, porém, não o impediu de empatar para o PSG, antes de marcar também seu segundo gol.”

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Um jogador do Bayern também pode contar com uma nota 9: Luís Diaz. “Ele foi uma ameaça constante pela esquerda com suas arrancadas intensas, muitas vezes cortando para dentro”, afirma o L’Équipe.

“Ele forçou Marquinhos a receber um cartão amarelo, sofreu um pênalti, deu uma assistência para Michael Olise e marcou um gol espetacular”, resume a revista. Olise e Ousmane Dembélé, outros artilheiros, merecem, segundo o L'Équipe, uma nota 8.

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