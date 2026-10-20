O Khannouss pede a fatura do dentista após lesão da joven promessa do Hamburgo

O clima de competição acirrada na Bundesliga não impediu o marroquino Bilal El Khannous, astro do Stuttgart, de pedir desculpas à jovem promessa do Hamburgo, Luis Lemke, depois que um choque entre os dois provocou uma lesão dolorosa que fez o segundo perder metade de um dos dentes da frente, em um episódio que rapidamente se transformou em uma cena engraçada nas redes sociais.

A partida, que terminou com a vitória do Hamburgo por 1 a 0 no estádio Volksparkstadion, no último sábado, teve um embate forte entre El Khannous, de 22 anos, e o jovem zagueiro Lemke, de 17 anos, aos 13 minutos.

Durante um carrinho de Lemke na linha lateral, El Khannous saltou por cima das pernas do defensor, mas o atingiu no rosto com as travas de sua chuteira direita, o que provocou sangramento imediato e exigiu a intervenção da equipe médica para tratar o ferimento ao redor da boca, antes de ficar evidente que ele havia perdido metade de seu dente frontal superior direito.

Após o apito final, Lemke disse, em declarações divulgadas pelo jornal alemão "Bild": "Tenho hora marcada com o dentista imediatamente, mas não estou sentindo nenhuma dor".

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Um dia após o episódio, a promessa do Hamburgo lidou com a situação com bom humor, publicando em sua conta no "Instagram" duas fotos suas, uma mostrando o espaço resultante da lesão em seu dente e a outra depois de consertado, com a seguinte legenda, em tom de brincadeira: "Metade do dente perdida, e três pontos garantidos".









Lemke acrescentou que o dente já havia sido consertado, numa indicação de sua rápida recuperação dos efeitos do acidente, apesar do caráter inusitado da lesão sofrida durante a partida.

El Khannous não demorou a interagir com a publicação, escrevendo um pedido de desculpas ao seu colega em campo: "Desculpe, meu amigo", ao que Lemke respondeu com espírito esportivo: "Não se preocupe, meu amigo, o dente voltou ao lugar".

A resposta mais engraçada veio do astro marroquino, que escreveu: "Manda a conta", acompanhando o comentário com um emoji de riso, em um gesto que refletiu seu pedido de desculpas pela lesão e o clima amistoso que prevaleceu entre os jogadores após o fim do confronto.